Per trečiadienio debatus kreipdamasis į socialistų europarlamentarus, S. Kamallas pareiškė: „Turite prisiminti, kad naciai buvo nacionalsocialistai, socializmo atmaina, tad neapsimeskime. Tai kairiojo sparno ideologija.“ Komentaras žaibiškai sukėlė triukšmą, o S. Kamallas pridūrė: „Jums nepatinka tiesa, ar ne?“ Vėliau S. Kamallas sakė, kad „tiesiogiai ir besąlygiškai atsiprašė“ socialistų grupės lyderio, bet kritika jo atžvilgiu nenutilo. Socialistai nepritarė nacizmui ir buvo tarp pirmųjų Adolfo Hitlerio kraštutinės dešinės ideologijos aukų. Europos Komisijos vicepirmininkas Fransas Timmermansas sakė, jog teiginius, kad nacizmas yra kairiojo sparno ar socialistinis, internete pastaruosius kelerius metus stūmė kraštutiniai dešinieji. Tačiau F. Timmermansas pridūrė: „Man nauja tai, kad (Winstono) Churchillio ir (Margaret) Thatcher partijos lyderis šiuose rūmuose savintųsi tą naratyvą.“ „Kas nutiko Konservatorių partijai?“ – klausė jis. Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) lyderis Guy Verhofstadtas taip pat buvo priblokštas. S. Kamallo žodžiai buvo „įžeidimas visiems socialdemokratams, kovojusiems su nacizmu ir žuvusiems koncentracijos stovyklose“, sakė G. Verhofstadtas. Socialistų ir demokratų pažangusis aljansas (S&D) sakė, kad socialistai „visoje Europoje priešinosi Hitlerio režimui ir už tai sumokėjo gyvybėmis“. „Savo bjauriu palyginimu Kamallas pasityčiojo iš šių drąsių žmonių“, – pareiškė S&D. S. Kamallas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad jo komentaras nebuvo skirtas jokiems konkretiems žmonėms. „Nepaprastai gerbiu visus, kas stojo prieš nacizmą, komunizmą ir visų kitų rūšių ekstremizmą ir kovojo su jais“, – pridūrė jis. Tai jau antras kartas šį mėnesį, kai konservatoriai iš britų ministrės pirmininkės Theresos May partijos išprovokavo pasipiktinimą dėl istorinės analogijos. Britų užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas anksčiau Europos Sąjungą palygino su Sovietų Sąjunga. Visoje ES buvo kritikuojami ir J. Hunto komentarai, ypač įžeidę rytines bloko nares, kurias po Antrojo pasaulinio karo daugiau kaip keturis dešimtmečius kontroliavo Maskva.

