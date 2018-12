Į „Sky News“ rankas pateko Latvijos užsienio reikalų ministerijos parlamento sekretorės Zandos Kalninos-Lukaševicos laiškas, skirtas Didžiosios Britanijos Europos ir Amerikos reikalų sekretoriui Alanui Duncanui. Laiške televizijos „NTV Mir“ ir „Ren TV“ yra kaltinamos netinkamai nušvietusios incidentą Solsberyje. „Ofcom“ atlieka tyrimą dėl laidos, kurią televizija „NTV Mir Baltic“ parodė balandžio 2 ir 3 dienomis – praėjus beveik mėnesiui po buvusio dvigubo rusų agento Sergejaus Skripalio ir jo dukters apnuodijimo Solberyje, Jungtinėje Karalystėje, skelbia „Sky News“. Ar į tyrėjų akiratį pateko „Ren TV“, nepranešama. Remiantis pranešimu, Latvija tikėjosi, kad tyrimas bus baigtas spalį, tačiau kol kas tyrimo išvados nepaskelbtos. Z. Kalninos-Lukaševicos laiškas datuotas gegužės 21 diena. „Laiškas buvo parašytas, siekiant sukelti susirūpinimą dėl šių kanalų (transliacijų) prieš spalio mėnesio visuotinius rinkimus Latvijoje“, – pranešė „Sky News“. Tuo tarpu Latvijos ambasadorė Londone Baiba Bražė sakė norinti, jog „Ofcom“ tyrimas būtų baigtas kuo greičiau. Pasiuntinė taip pat pasiūlė komunikacijų reguliuotojai aktyviau tikrinti rusų kalba transliuojančių televizijos kanalų, kuriems ji išduoda licencijas, turinį. Savo ruožtu „Ofcom“ atstovas pareiškė, kad „NTV Mir Baltic“ tyrimui reikia daugiau laiko, nes šis atvejis yra sudėtingas. „Neseniai turėjome konstruktyvų susitikimą su Latvijos pasiuntine ir žinome apie jos susirūpinimą, susijusį su „NTV Mir“ ir „REN TV“, – nurodė atstovas. Jis pabrėžė, kad transliavimo standartų priežiūros institucija tyrimus pradeda tada, kai pati mato priežastį sunerimti. „NTV Mir“ ir „Ren TV“ gali transliuoti laidas iš Rusijos ir Europos Sąjungos, nes turi „Ofcom“ licenciją, išduotą bendrovei „Baltic Media Alliance Ltd.“, skelbia „Sky News“.

