Įsiplieskus šiam skandalui, ne pelno organizacijos skelbė grąžinsiančios lėšas, paaukotas per praeitą ketvirtadienį vykusį renginį ir ankstesnes vakarienes.

Praeitą savaitę Londono centre esančiame prabangiame viešbutyje „Dorchester“ organizuotoje vakarienėje ir labdaringame aukcione dalyvavo 360 verslininkų ir politikų. Juos linksminti buvo nusamdyta 130 „palydovių“.

Kasmetinis „Presidents Club“ renginys atsidūrė dėmesio centre trečiadienį, kai jame su priedanga dirbusi dienraščio „Financial Times“ (FT) žurnalistė papasakojo mačiusi didelio masto priekabiavimą.

„Mane kelis kartus apgrabaliojo, ir žinau, kad daug kitų palydovių, sakiusių, kad joms nutiko lygiai tas pat“, – FT reporterė Madison Marriage sakė visuomeniniam transliuotojui BBC.

„Blogiausia, ką man papasakojo viena iš palydovių – kad vienas vyras per vakarienę išsitraukė savo penį“, – pridūrė ji.

Šio pranešimo padariniai pasijuto trečiadienį, kai verslininkas Davidas Melleris buvo atleistas iš Švietimo departamento tarybos, kadangi jis ėjo „Presidents Club“ vakarienę organizavusio fondo pirmininko pareigas.

„Švietimo departamentui aišku, kad tai yra nepriimtina – nuo pat žodžio „pradedam“, – jaunesnioji ministrė Anne Milton sakė Bendruomenių Rūmų nariams.

Pats D. Melleris, prabangos prekių įmonės „Meller Group“ valdybos pirmininkas, seksualiniu priekabiavimu nebuvo apkaltintas.

Premjerė – nepakviesta

Per šių metų aukcioną buvo siūloma galimybė laimėti pietus su Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretoriumi Borisu Johnsonu. Pastarasis „nebuvo sutikęs paremti šio renginio ir nieko nežinojo apie įtraukimą į kokius nors pietus“, sakė premjerės Theresos May atstovas spaudai.

#PresidentsClub to close following allegations that hostesses were groped at its men-only annual charity dinner https://t.co/KH8HNxEPju pic.twitter.com/Wx3AQmY8RW — BBC News (UK) (@BBCNews) January 24, 2018

Atstovas pridūrė, kad pati Th. May nebuvo pakviesta į šį tik vyrams skirtą renginį. Pasak jo, premjerė jaučiasi „nepatogiai dėl šių pranešimų“.

Anglijos bankas irgi atsiribojo nuo šio renginio, kai „Financial Times“ pranešė, jog per aukcioną buvo siūloma laimėti galimybę dalyvauti arbatėlėje su jo valdytoju Marku Carney.

Per atskirą renginį parduota galimybė dalyvauti ekskursijoje po centrinį banką buvo be leidimo perparduota „Presidents Club“ vakarienės aukcione, paaiškino Anglijos bankas.

M. Carney yra „smarkiai nuliūdintas, kad toks renginys galėjo įvykti“, sakoma pareiškime.

Šiame renginyje dalyvavęs vienas iš Th. May vyriausybės narių – vaikų ir šeimų reikalų ministras Nadhimas Zahawi – sulaukė griežtos kritikos.

Tačiau, pasak premjerės atstovo, jis „pats sakė ten jautęsis nepatogiai ir išėjęs, kai buvo pristatomos palydovės“.

Labdaros vakarienių nebebus

Įsiplieskus šiam skandalui „Presidents Club“ fondo valdytojai paskelbė paskirstysiantys likusius pinigus ne pelno organizacijoms ir daugiau lėšų rinkimo renginių nebeorganizuosiantys.

Dėl FT atlikto tyrimo šio renginio rėmėjai ir naudos gavėjai skubėjo atsiriboti nuo organizatorių, teigiančių, kad per 33 metus jie surinko 20 mln. svarų (22,9 mln. eurų) ir skyrė šiuos pinigus labdaringiems tikslams.

Londone įsikūrusios Didžiosios Ormondo gatvės ligoninės vaikų labdaros fondas nurodė nedalyvavęs šių metų renginyje, todėl jokių lėšų iš jo negausiantis.

The Presidents Club, which held a fundraising event where many hostesses were groped, sexually harassed and propositioned, is closing. This is the investigation that started it all. https://t.co/YMi6ebARwf pic.twitter.com/hTImKhblJZ

— Financial Times (@FinancialTimes) January 25, 2018