„Prezidentas Trumpas pasižymi tuo, kad apie tai, kas vyksta pasaulyje, kalba tik labai juodomis ir baltomis sąvokomis“, – pareiškė britų diplomatijos vadovas BBC radijo laidai „4's Today“. „Padarėme didžiulę pažangą kare su „Daesh“, bet jis dar nesibaigė, ir nors jie prarado beveik visą savo kontroliuotą teritoriją, šiek tiek teritorijos jie tebeturi, ir esama realios rizikos“, – sakė jis pavartodamas arabišką džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) pavadinimą. „Turime ir toliau būti budrūs“, – pridūrė J. Huntas. Praėjusią savaitę JAV prezidentas D. Trumpas pribloškė sąjungininkus, įskaitant Britaniją ir Prancūziją, savo įsakymu išvesti sausumos pajėgas iš karo nualintos Sirijos. Londonas ir Paryžius perspėjo, kad kova su džihadistais Sirijoje dar nebaigta. Apie 2 tūkst. amerikiečių karių drauge su kitų šalių pajėgomis padeda vietos kovotojams kautis su IS. Susiję straipsniai: Kitų metų pradžioje Rusijoje vyks Putino, Erdogano ir Rouhani susitikimas Pasaulio tvarka keičiasi. Ko laukti? Britanija taip pat dalyvauja šioje koalicijoje ir IS kontroliuojamose teritorijose Irake ir Sirijoje rengia antskrydžius. D. Trumpas per savo vizitą Irake anksčiau šią savaitę teisino savo sprendimą išvesti pajėgas iš Sirijos ir paskelbė, kad Jungtinės Valstijos atsisako „pasaulio policininko“ vaidmens. „Nenorime, kad mumis naudotųsi daugiau šalių, besinaudojančių mumis ir naudojančių mūsų neįtikėtiną kariuomenę, kad jos būtų apsaugotos“, – pareiškė JAV lyderis. Praėjusią savaitę JAV pareigūnai taip pat atskleidė Pentagono planus palaipsniui išvesti kariškius iš Afganistano. J. Huntas, paklaustas, kas nutiktų, jei JAV kariai pasitrauktų ir iš Afganistano, atsakė: „Ir toliau darysime viską, ką reikia, kad užtikrintume, jog Britanijos gatvės būtų saugios.“ „Tai yra tiek JK, tiek Afganistano saugumo klausimas“, – pabrėžė britų užsienio reikalų sekretorius.

