Televizijai „Sky News“ britų diplomatijos vadovas sakė, kad šią savaitę vykstančios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos užkulisiuose su rusų kolega „nuoširdžiai apsikeitė požiūriais“. Interviu, paskelbtame kitą dieną po to, kai Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi tiriamosios žurnalistikos grupė „Bellingcat“ paskelbė, kad vienas iš dviejų įtariamųjų, siejamų su buvusio rusų dvigubo agento Sergejaus Skripalio apnuodijimu Britanijoje, yra aukštų apdovanojimų pelnęs Rusijos karinės žvalgybos (GRU) pulkininkas. „Buvo gana sudėtinga, nes nepriimtina, kad Rusija lieptų dviem GRU agentams panaudoti cheminį ginklą Britanijos teritorijoje“, – sakė J. Huntas. Susiję straipsniai: Rusija ragina švelninti sankcijas Šiaurės Korėjai Lavrovas įgėlė pasiklydusiam Porošenkai Pasak diplomato, 2006-aisiais įvykdytas buvusio rusų agento Aleksandro Litvinenkos nunuodijimas radioaktyviuoju poloniu, dėl kurio Londonas taip pat kaltina Maskvą, privertė Rusiją manyti, kad jai pavyks išvengti bausmės ir dėl kitų panašių nusikaltimų. „Jie jaučia, kad išvengė bausmės už (Litvinenkos nužudymą). Todėl (britų premjerės) Theresos May reakcija šįkart buvo visai kitokia“, – teigė J. Huntas. S. Skripalis ir jo dukra Julija pasveiko po kovą Solsberio mieste surengto pasikėsinimo. Britanija tvirtina, kad jie buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Vis dėlto šis incidentas išprovokavo didžiulę diplomatų išsiuntimo bangą Rusijoje ir Vakaruose. Nuo to laiko santykiai tarp Londono ir Maskvos yra itin pašliję. Rusija griežtai neigia kaip nors prisidėjusi tiek prie A. Litvinenkos nužudymo, tiek prie atakos Solsberyje. Rusijos užsienio reikalų ministerija kol kas nesureagavo į J. Hunto komentarus bei nepaskelbė, ką diplomatai aptarė Niujorke.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.