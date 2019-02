Ligšiolinė Didžiosios Britanijos išstojimo data yra kovo 29-oji. Naujasis planas numato iki trijų balsavimų Bendruomenių Rūmuose. Jei premjerei iki kovo 12-osios nepavyks užsitikrinti reikalingos daugumos išstojimo sutarčiai patvirtinti, deputatai kovo 13 dieną balsuos dėl išstojimo be sutarties. Jei ir ši iniciatyva bus atmesta, 14 dieną bus balsuojama dėl „Brexito“ atidėjimo.



Parlamentarai trečiadienio vakarą labai aiškia persvara atmetė leiboristų lyderio Jeremy'io Corbyno planus dėl minkštesnio „Brexito“. Jie, be kita ko, numatė Didžiosios Britanijos pasilikimą Muitų sąjungoje su ES. Po balsavimo J. Corbynas patvirtino savo paramą antram referendumui. Taip būtų užkirstas kelias „kenksmingam torių „Brexitui“ arba katastrofiškam išstojimui be sutarties“, - kalbėjo opozicijos lyderis.

Jei būtų apsispręsta dėl išstojimo be sutarties, parlamentarai žada vis tiek garantuoti išstojimo sutartyje numatytas teises ES piliečiams Didžiojoje Britanijoje ir britams ES. Jie balsavimu pritarė atitinkamai iniciatyvai. Tačiau šis sprendimas nėra teisiškai įpareigojantis. Be to, tokiu atveju dėl britų teisių ES spręstų atskiros šalys.