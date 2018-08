Londono centriniam baudžiamajam teismui svarstant jo bylą, Lewisas Ludlow prisipažino, kad ruošėsi įvykdyti teroro aktų ir rinko lėšas džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojams. Pasak prokurorų, 26-erių vyras užsirašė savo atakų planus, kuriuose pažymėjo, jog Oksfordo gatvė yra „idealus“ taikinys, nes ji yra judri ir joje „galima nužudyti kone 100“ žmonių. Policija aptiko jo suplėšytus užrašus šiukšliadėžėje ir juos suklijavo. Tarp „potencialių išpuolių vietų“ L. Ludlow sąraše taip pat buvo „Madame Tussauds“ vaškinių figūrų muziejus, Šv. Pauliaus katedra ir viena šiitų šventykla į rytus nuo Londono esančiame Romforde. Be to, tyrėjai aptiko L. Ludlow mobiliajame telefone vaizdo įrašą, kuriame britas prisiekia ištikimybę IS. Prietaise taip pat buvo rasta pilnutėlių gatvių nuotraukų, kurias, kaip teigia prokurorai, vyras padarė per „žvalgybą turint piktavališkus ketinimus“. L. Ludlow, kilęs iš pietinio Anglijos miesto Ročesterio, buvo sulaikytas Hitrou oro uoste, iš kur mėgino lėktuvu pasiekti Filipinus – prokurorų teigimu, ten jis planavo prisijungti prie IS kovotojų. Anot tyrėjų, jis vėliau ketino surengti išpuolį Londone ir tariamai įkūrė socialiniame tinkle „Facebook“ puslapį „Antique Collections“ kaip pretekstą siųsti lėšas Filipinuose veikiantiems džihadistams. Balandžio 18-ąją areštuotas L. Ludlow prisipažino, jog ruošėsi įvykdyti teroro aktus ir kad finansavo teroristų veiklą. Nuosprendis vyrui turi būti paskelbtas lapkričio 2-ąją.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.