Britanijos vyriausybė pritarė „Brexit“ susitarimo projektui

„Kabineto kolektyvinis sprendimas – kad vyriausybė turėtų palaikyti išstojimo sutarties projektą“, – sakoma Th. May trumpame pranešime spaudai.

Svarbiausi dalykai po trečiadienį įvykusio susitarimo:

Papildyta 23.22 val.

Britų žiniasklaida: trečdalis JK vyriausybės narių pasisakė prieš „Brexit“ sutartį

Didžiosios Britanijos premjerės Theresos May pateikto su Briuseliu suderinto „Brexit“ sutarties projekto trečiadienį nepalaikė net trečdalis jos kabineto narių.



Tačiau buvo pareikštas „kolektyvinis“ vyriausybės pritarimas šiam dokumentui, pranešė Jungtinės Karalystės žiniasklaida.

Dienraščio „The Daily Telegraph“ žurnalistas Christopheris Hope'as savo „Twitter“ žinutėje rašė, kad po penkias valandas trukusių įtemptų diskusijų 11 iš 29 vyriausybės narių pareiškė nepritariantys „Brexit“ sutarties sąlygoms.

„Vienbalsio palaikymo Theresis May „Brexit“ sutarčiai aiškiai nebuvo“, – pridūrė Ch. Hope'as.

Visuomeninis transliuotojas BBC nurodė gavęs informacijos, kad tarp dokumento priešininkų buvo tarptautinės prekybos sekretorius Liamas Foxas, užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas, gynybos sekretorius Gavinas Williamsonas, tarptautinės plėtros sekretorė Penny Mordaunt, vidaus reikalų sekretorius Sajidas Javidas, Bendruomenių Rūmų lyderė Andrea Leadsom, Andrea Leadsom, Lordų Rūmų lyderė baronienė Natalie Evans ir susisiekimos sekretorius Chris Graylingas.

BBC pridūrė, kad „Brexit“ sekretorius sutarčiai pritarė su „sunkia širdimi“, o Škotijos reikalų sekretorius Davidas Mundellas buvo įvardytas „svyruojančiu“

Papildyta 22.50 val.

Barnier: derybose dėl „Brexit“ sutarties pasiekta „lemiama pažanga“

Europos Sąjungos vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier trečiadienį pareiškė, kad derybos dėl Didžiosios Britanijos išstojimo sutarties buvo pasiekta „lemiama pažanga“.

Šis pareiškimas atveria galimybę surengti ES viršūnių nepaprastąjį susitikimą, per kurį ši sutartis būtų pasirašyta.

Pagal M. Barnier mandatą, jeigu jis informuoja ES nares, kad tokia pažanga buvo pasiekta, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas gali sušaukti viršūnių susitikimą.

D. Tuskas ir M. Barnier ketvirtadienį 7 val. 10 min. Grinvičo (9 val. 10 min. Lietuvos) laiku kartu surengs spaudos konferenciją. Pareigūnai anksčiau sakė, kad ES viršūnių susitikimas gali būti surengtas jau lapkričio 25 dieną.

Papildyta 22.40 val.

ES ir Britanija paskelbė 585 puslapių „Brexit“ sutarties projektą

Europos Sąjunga ir Didžiosios Britanijos vyriausybė trečiadienio vakarą paskelbė didžiulės apimties „Brexit“ sutarties projektą, tačiau jam dar turi pritarti Bendrijos lyderiai ir Jungtinės Karalystės parlamentas.



585 puslapių dokumentas ir trumpesnis politinis pareiškimas apie Britanijos ir ES planus užmojus kurti ateities ryšius, buvo paskelbtas britų premjerės Theresos May kabinetui pritarus šiam susitarimui.

Tuo metu ES „Brexit“ vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier per Briuselyje surengta spaudos konferenciją padėkojo komandai už atliktą darbą.

„Šis susitarimas yra lemiamas ir itin svarbus žingsnis užbaigiant šias derybas“, – sakė jis.

M. Barnier sakė, kad sutarties projektą sudaro 185 straipsniai, trys protokolai ir virtinė priedų.

„Tai labai specifinis ir labai išsamus dokumentas, kurį visus raginu atidžiai perskaityti“, – pabrėžė jis.

Papildyta 22.29 val.

„Kabineto kolektyvinis sprendimas – kad vyriausybė turėtų palaikyti išstojimo sutarties projektą ir parengti politinį pareiškimą“, – Th. May sakė žurnalistams prie savo oficialiosios rezidencijos Dauningo gatvėje.

Premjerė pridūrė, kad „šis išstojimo sutarties projektas yra geriausias, koks galėjo būti išsiderėtas“.

„Mums buvo iškilę sunkių pasirinkimų, ypač susijusių su Šiaurės Airijos apsidraudžiamąja priemone (backstop)“, – sakė ji.

Tačiau kabineto narių pritarimas yra „lemiamas žingsnis, leidžiantis mums judėti toliau ir ateinančiomis dienomis baigti derinti šią sutartį“, pabrėžė Th. May.

„Šiuos sprendimus priimti nebuvo lengva, bet tikiu, kad tai yra sprendimas, aiškiai atitinkantis nacionalinį interesą“, – aiškino premjerė.

„Atmetus visas detales, mūsų pasirinkimas buvo aiškus: ši sutartis, išpildanti (2016 metų) referendumo balsavimo įpareigojimą, sugrąžinanti mums savo pinigų, įstatymų ir sienų kontrolę, užbaigianti laisvą judėjimą, apsauganti darbo vietas, saugumą ir mūsų sąjungą, arba pasitraukimas be jokios sutarties, arba apskritai jokio „Brexit“, – teigė ji.

Antradienį paskelbta žinia, kad Londonas ir Briuselis pagaliau suderino „Brexit“ sutarties projektą, išprovokavo kritikos bangą iš pačios Th. May Konservatorių partijos euroskeptiškojo sparno narių, taip pat iš vyriausybę palaikančios Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP).

„Žinau, kad priešakyje bus sunkių dienų“, – sakė Th. May ir pridūrė, kad sutarties priekabus gvildenimas yra „visiškai suprantamas“.

„Tačiau reikėjo rinktis šią sutartį, leidžiančią mums susigrąžinti kontrolę ir kurti šviesesnę ateitį mūsų šaliai, arba grįžti atgal į pirmąjį langelį su dar didesniu susiskaldymu, netikrumu ir nesugebėjimu išpildyti referendumo įpareigojimo“, – kalbėjo premjerė.

Savo pasisakymą ji baigė asmeniška gaida: „Esu įsitikinusi, kad esu turiu pareigą šiai šaliai priimti sprendimus, atitinkančius nacionalinį interesą.“

„Ir tvirtai tikiu savo galva ir širdimi, kad tai yra sprendimas, geriausiai atitinkantis visos mūsų Jungtinės Karalystės interesus“, – pridūrė Th. May.

Kaip pranešė visuomeninis transliuotojas BBC, sutarties projekto tekstas artimiausiomis valandomis turėtų būti viešai paskelbtas.



