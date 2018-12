S. Gyimah yra jau septintasis Th. May vyriausybės narys, pasitraukęs po to, kai premjerė suderino su Briuseliu išstojimo sutarties projektą.

Ministras, per 2016 metų referendumą balsavęs už pasilikimą ES, sakė, kad „Brexit“ sutartis „neatitinka Britanijos nacionalinių interesų“ ir kad balsavimas už ją nukreiptų Jungtinę Karalystę „į nesėkmę“.

„Britanija atsidurs blogesnėje padėtyje, iš taisyklių kūrėjos tapusi taisyklių vykdytoja“, – jis rašė per „Facebook“.

„Tai demokratijos deficitas ir suverenumo netektis, kurios visuomenė teisingai niekada nepriims“, – pridūrė S. Gyimah.

Jis neatmetė galimybės palaikyti antrą „Brexit“ referendumą ir sakė, kad „neturėtume iškart atmesti idėjos dar kartą paklausti žmonių, kokios ateities jie nori“.

S. Gyimah sakė, kad Britanijos pašalinimas iš ES palydovinės navigacijos sistemos „Galileo“ programos dėl artėjančio „Brexit“ buvo „garsus raginimas“ imtis veiksmų. „Tai tik užuomina, kas dėsis“ per derybas dėl ateities ryšių su Bendrija, pažymėjo ministras.

„Savomis akimis mačiau, kaip ES vėl ir vėl padalija mums nepalankias kortas“, – teigė politikas.

Britanija birželį pripažino, kad ji buvo oficialiai atribota nuo dalyvavimo tolesnėse sutartyse, susijusiose su „Galileo“ programa, skirta naudoti tiek komerciniams tikslams – pavyzdžiui, logistikoje – tiek ginkluotosioms pajėgoms ir gelbėjimo tarnyboms.

Briuselis paskelbė uždrausiantis Londonui naudotis „Galileo“ palydovų užšifruotais signalais po Britanijos išstojimo ateinančiais metais, nors JK į šią programą yra investavusi apie 1,2 mlrd. svarų (1,3 mlrd. eurų).

Th. May sakė, kad Britanija sieks susikurti savo sistemą.

S. Gyimah, ankstesnio premjero Davido Camerono buvęs padėjėjas, gyrė Th. May „ištvermę ir ryžtą“, bet jo atsistatydinimas dar labiau pabrėžia, kaip sunku bus vyriausybei įtikinti parlamentą per gruodžio 11-ąją vyksiantį balsavimą pritarti „Brexit“ sutarčiai, kai prieš ją pasisako netgi dalis įstatymų leidėjų iš Th. May Konservatorių partijos.

Th. May parlamente turi tik mažytę faktinę daugumą, o apie 100 jos pačios įstatymų leidėjų pažadėjo sutarties neparemti.

Kita vertus, premjerė sulaukė palaikymo iš svarbaus „Brexit“ šalininko – aplinkos sekretoriaus Michaelo Gove'o. Jis perspėjo, kad balsavimas prieš sutartį gali sužlugdyti visą „Brexit“ procesą.

„Laikas kiekvienam iš mūsų atidėti į šalį savąjį asmeninį tobulą planą, pripažinti mums iškilusio pasirinkimo tikrovę ir pradėti vėl vienyti šalį“, – kabineto narys rašė dienraščio „Daily Mail“ paskelbtame straipsnyje.

„Jeigu suklysime, galime sukelti pavojų „Brexit“, už kurį balsavo Britanijos žmonės, norintys, kad mes jį išpildytume“, – pridūrė jis.