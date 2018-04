„Sveikinu naujus ryžtingus JAV veiksmus, nukreiptus prieš piktavališką Rusijos veiklą, įvedant sankcijas dar vieniems Rusijos subjektams, turinčius ryšių su Kremliumi. Tarptautinė bendruomenė ir toliau demonstruoja, kad niekas nebetoleruos primygtinį Rusijos priešiškumą", – socialiniame tinkle „Twitter" parašė jis. Anksčiau penktadienį JAV Iždo departamento paskelbė sankcijas 17 Rusijos valstybės tarnautojų, septyniems oligarchams, palaikantiems glaudžius ryšius su prezidentu Vladimiru Putinu, ir 12 valstybinių įmonių. „Rusijos vyriausybė neproporcingai veikia oligarchų ir valdžios elito naudai. Rusijos vyriausybė vykdo įvairią konfrontacinę veiklą visame pasaulyje, tokią kaip besitęsianti Krymo okupacija ir smurto kurstymas Rytų Ukrainoje, parama atsargomis ir ginkluote Sirijos prezidento Basharo al Assado režimui, kad jis gali bombarduoti savo piliečius; Rusija mėgina pakenkti Vakarų demokratijoms ir vykdo priešišką kibernetinę veiklą", – pareiškė JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.