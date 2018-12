Dėl šio desperatiško premjerės žingsnio ant plauko pakibo ne tik susitarimas, bet ir pačios Th. May politinė ateitis. Antradienį vyriausybės vadovė aplankė kelias Europos sostines, siekdama išgelbėti susitarimą, parlamentarams griežtai supliekus sutarties nuostatas Airijos sienos klausimu. Th. May sakė norinti ES lyderių „garantijų“, kad susitarime minimos „apsidraudžiamosios priemonės“ (backstop) dėl Airijos sienos būtų tik „laikinos“. Tačiau ji taip pat pabrėžė, jog tai yra „geriausias įmanomas susitarimas“, ir pridūrė: „Susitarimas be „apsidraudžiamųjų priemonių“ neįmanomas“. Premjerė sulaukė palaikymo žodžių iš ES partnerių, tačiau jie griežtai atmetė bet kokią galimybę persvarstyti susitarimą, kuriam praėjusį mėnesį po ilgų ir sudėtingų derybų pritarė Bendrijos šalių lyderiai. „Naujų derybų (dėl sutarties) negali būti, tačiau, žinoma, galimi tolesni paaiškinimai, jei tai būtų daroma protingai“, – sakė Europos Komisijos vadovas Jeanas-Claude'as Junckeris prieš antradienio derybas su Th. May. Susiję straipsniai: Theresa May pakliuvo į kuriozinę situaciją, socialiniuose tinkluose kilo audra Tuskas: ES nori padėti May gauti parlamento pritarimą „Brexit“ susitarimui Vokietijos kanclerė Angela Merkel po susitikimo su Britanijos premjere sakė, jog galimybių keisti „Brexit“ susitarimą nėra. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas savo ruožtu pareiškė, kad Bendrijos lyderiai nori padėti ministrei pirmininkei, tačiau nežino, kaip tai padaryti. „Tempia iki paskutinės minutės“ Th. May pirmadienį parlamente paskelbė, kad atideda antradienį turėjusį įvykti balsavimą dėl „Brexit“ sutarties sąlygų. Ji pripažino, jog nėra užsitikrinusi pakankamo palaikymo šiam dokumentui, ir pažadėjo surengti konsultacijas su ES lyderiais, siekdama papildomų garantijų dėl „apsidraudžiamųjų priemonių“. Premjerė sakė, kad parlamento balsavimas dėl „Brexit“ susitarimo turėtų įvykti kažkuriuo metu iki sausio 21-osios. Antradienį Th. May taip pat susitiko su Nyderlandų premjeru Marku Rutte, o trečiadienį vyksta į Dubliną derybų su Airijos ministru pirmininku Leo Varadkaru, prieš ketvirtadienį numatytą ES viršūnių susitikimą. „Abejoju, ar ji iš tiesų žino, ko siekia“, – sakė Vestminsterio universiteto istorijos ir politikos profesorė Pippa Catterall. Pasak jos, Th. May tikriausiai mėgina „tempti reikalą iki paskutinės minutės... kol galiausiai parlamentui teks pasirinkti: jos susitarimas arba jokio susitarimo“. Trečiadienį vidurdienį (14 val. Lietuvos laiku) per savo kassavaitinį kreipimąsi į Bendruomenių Rūmus Th. May atsakys į įstatymų leidėjų klausimus, o tada vadovaus pirmajam savo kabineto pasitarimui nuo tada, kai paskelbė atidedanti balsavimą dėl „Brexit“ susitarimo. Tame pasitarime ministrai aptars pasirengimą galimam išstojimui iš ES nesudarius galutinio susitarimo. Jei parlamentas nepritartų Th. May ir ES lyderių pasirašytam dokumentui ir Britanijai tektų kovo 29 dieną palikti ES be susitarimo, šaliai grėstų ekonominis chaosas. Vyriausybė „pakrikusi“ Pagrindinė opozicinė Leiboristų partija pareiškė, kad šalies vyriausybė „pakrikusi“. Tačiau kol kas ji susilaiko nuo bandymų inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo Th. May. Prieš „Brexit“ pasisakantys liberalai demokratai ir Škotijos nacionalistų partija ragina leiboristus imtis iniciatyvos nušalinti Th. May. Viliamasi, kad tokiu atveju pavyktų organizuoti antrą referendumą dėl „Brexit“. Th. May Konservatorių partijoje taip pat girdimi pavieniai ES šalininkų raginimai surengti antrą plebiscitą. Tuo tarpu „Brexit“ šalininkai konservatoriai ragina partijos kolegas nušalinti Th. May. Daug priklausys nuo to, ką darys Šiaurės Airijos demokratinė junionistų partija (DUP), nuo kurios paramos parlamente yra priklausoma Th. May vyriausybė. DUP parlamente turi dešimt vietų. DUP leido suprasti, kad jei dabar būtų inicijuotas balsavimas dėl nepasitikėjimo Th. May, jos deputatai palaikytų premjerę. Tačiau partija reikalauja, kad „Brexit“ susitarime būtų atsisakyta „apsidraudžiamųjų priemonių“ dėl Airijos sienos.

