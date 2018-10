Th. May kalba užbaigia kasmetinę konservatorių konferenciją raginimu partijai parodyti, kad ji „imasi (rinkėjams) rūpimų klausimų ir gerai jaučiasi modernioje Britanijoje, nepaisant viso jos margumo“. „Žengiame į sunkiausią („Brexit“) derybų fazę“, – premjerė sakė per suvažiavimą Anglijos vidurio mieste Birmingame. „Jeigu laikysimės kartu ir nepabūgsime, žinau, kad galime gauti sutartį, naudingą Britanijai“, – pridūrė ji. Keturių dienų konferenciją temdė nesutarimai dėl būsimo Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Ministrės pirmininkės derybas su Bendrija kritikavo ne tik euroskeptikai, bet ir proeuropietiškoji konservatorių stovykla. Likus vos šešiems mėnesiams iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES kovo 29 dieną, Londono derybos su Briuseliu įstrigo, o Th. May patiria spaudimą ne tik iš tokių „Brexit“ šalinininkų kaip B. Johsonas, bet ir partijos narių, pasisakančių už glaudžių ekonominių santykių su didžiausia JK prekybos partnere išsaugojimą. Liepos mėnesį užsienio reikalų sekretoriaus postą palikęs B. Johnsonas antradienį sulaukė pritarimo šūksnių iš 1,5 tūkstančio konferencijos dalyvių, kai Th. May pasiūlymą išsaugoti glaudžius ekonominius ryšius su ES pavadino „pasityčiojimu“, dėl kurio Britanija bus supančiota su ES ir negalės sudarinėti prekybos sutarčių su kitomis pasaulio šalimis. Th. May pripažino, kad B. Johsono kalba ją „suerzino“, bet ji neatsižadės savo „Brexit“ plano, pagal kurį JK turėtų laikytis daugybės ES reikalavimų, kad galėtų pasilikti Bendrijos bendrojoje rinkoje. Premjerė tvirtina, kad jos pateiktas pasiūlymas yra vienintelis būdas išvengti muitinės patikrų prie Šiaurės Airiją nuo Airijos Respublikos skiriančios sienos. Tokios patikros sukeltų daug problemų gyventojams ir verslininkams abejose sienos pusėse ir galėtų pakenti Šiaurės Airijos taikos procesui. Tačiau ES reikalauja, kad Britanija pateiktų naują jai priimtinesnį pasiūlymą, o daugelis konservatorių nenori eiti į kompromisą. Th. May šie metai po katastofiškos 2017-ųjų konservatorių konferencijos buvo sunkūs. Pernai savo kalbą premjerė sakė kankinama kosulio, ją pertraukė atleidimo raštelį vyriausybės vadovei įteikęs britų komikas, o vidury kalbos atsikabino dalis scenos užsklandos. Trečiadienio kalboje Th. May bando piešti optimistišką Jungtinės Karalystės po „Brexit“ ateitį. Remiantis premjerės biuro Dauningo gatvėje iš anksto pateiktu tekstu, ji turėtų pasakyti: „Aš aistringai tikiu, kad mūsų geriausios dienos laukia priešakyje, o mūsų ateitis yra daug žadanti“. Tačiau pačios vyriausybės vadovės ateitis yra gana miglota. B. Johnsono antradienio kalba viskuo, išskyrus pavadinimą, priminė lyderio pasisakymą, o daugelis konservatorių mano, kad netrukus po „Brexit“ Th. May laukia perversmas partijoje. Tai gali įvykti net anksčiau, jeigu nebus pažangos „Brexit“ derybose. Konservatorių parlamentaras Jamesas Duddridge'as trečiadienį šias derybas pavadino „visiška katastrofa“ ir pareiškė, kad B. Johnsono kalba buvo „įkvepianti“. „Mums reikia tvirto lyderio, o tokio dabar mes neturime“, – sakė J.Duddridge'as interviu visuomeniniam transliuotojui BBC. „Mano parama jai tirpsta ir dabar yra beveik neįžiūrima“, – pridūrė jis.

