„Aš vadovausiu deryboms su Europos Sąjunga, o išstojimo iš Europos Sąjungos valstybės sekretorius bus mano įgaliotinis“, – vyriausybės vadovė nurodė pareiškime parlamentui. D. Raabas buvo paskirtas liepos 9 dieną, jo pirmtakui Davidui Davisui atsistatydinus protestuojant dėl Th. May planų po „Brexit“ išlaikyti glaudžius ekonominius ryšius su ES. Dar prieš jam atsistatydinant D. Daviso vaidmuo buvo smarkiai sumažėjęs. Pastaraisiais mėnesiais jis mažai laiko skyrė deryboms su ES vyriausiuoju derybininku Micheliu Barnier. Tačiau Th. May patarėjo „Brexit“ reikalams Olly Robbinso, aukšto rango valstybės tarnautojo, vaidmuo didėjo. Susiję straipsniai: Huntas: nesudarius galutinio „Brexit“ susitarimo, tai gali pakenkti ilgalaikiams šalies santykiams su ES Didžioji Britanija grasina nesumokėti skyrybų su ES sąskaitos Prieš pasirodant Th. May pareiškimui O. Robbinsas davė parodymus vienam parlamento komitetui ir neigė, kad premjerė tiesiogiai dalyvaus derybose Briuselyje su M. Barnier. „Abejoju tuo“, – atsakė jis, kai jam buvo užduotas šis klausimas. O. Robbinsas pridūrė, kad „pagrindinis atstovas“ būtų D. Raabas. Tam pačiam komitetui D. Raabas sakė, kad jis kartu su O. Robbinsu „nuo pat pirmosios dienos labai glaudžiai dirba kartu, siekdami užtikrinti, kad būtų viena komanda“.

D. Raabas praeitą savaitę apsilankė Briuselyje, kur susitiko M. Barnier ir susitarė suintensyvinti derybas, pastaraisiais mėnesiais strigusias nepavykstant išspręsti nesutarimų dėl Airijos sienos. Naujasis „Brexit“ sekretorius išreiškė viltį, kad susitarimą dar bus spėta sudaryti iki spalio, kad Europos ir Britanijos parlamentai galėtų ją ratifikuoti iki Jungtinės Karalystės išstojimo ateinančių metų kovą. Kitą susitikimą su M. Barnier planuojama surengti ateinančią savaitę, sakė D. Raabas. Jis pridūrė, kad ateinančiais mėnesiais turėtų įvykti daugiau susitikimų su ES derybininku. Savo rašytiniame pareiškime parlamentui Th. May nurodė: „Itin svarbu, kad vesdama prie JK išstojimo iš Europos Sąjungos vyriausybė būtų kuo veiksmingiausiai organizuota.“ Pasak premjerės, D. Raabo vadovaujamas Išstojimo iš ES departamentas (Department for Exiting the EU, DExEU), įkurtas po 2016 metais surengto „Brexit“ referendumo vadovauti šiam procesui, nuo šiol sutelks dėmesį į pasiruošimus šalies viduje, įskaitant galimybę, kad Britanija paliks bloką be sutarties su Briuseliu. Tuo metu premjerei padedantis Kabineto biuras „perims bendrą atsakomybę už pasiruošimus deryboms ir jų vedimą“.

