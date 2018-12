Atrodo, kad į nesutarimų draskomos Londono vyriausybės antradienį laukia skaudus smūgis, nes parlamentas veikiausiai atmes praeitą mėnesį pasirašytą susitarimą su Briuseliu dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Dokumentas, nustatantis, kokiomis sąlygomis salų valstybė po 46 narystės metų išstos iš savo pagrindinės prekybos partnerės, yra svarbiausias per daugelį metų klausimas, dėl kurio teks spręsti Bendruomenių Rūmams. Pralaimėjimas dideliu balsų skirtumu gali iškart išprovokuoti iššūkį Th. May vadovavimui – tiek iš jos pačios Konservatorių partijos, tiek iš opozicijos leiboristų. Be to, tokiu atveju painus „Brexit“ procesas atsidurtų nežinomybėje ir padidėtų tikimybė, kad Britanija kovo 29-ąją turės išstoti be jokios sutartie. Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad Th. May buvo spaudžiama savo kabineto narių mėginti gelbėti sutartį atidedant balsavimą ir ir vykti į Briuselį prašyti daugiau nuolaidų prieš ketvirtadienį ir penktadienį turintį įvykti viršūnių susitikimą, dalyvaujant 27 kitų ES šalių lyderiais. Susiję straipsniai: May: atmetus „Brexit“ susitarimą, gali griūti JK vyriausybė Net Theresos May artimiausi bendražygiai ruošiasi jos pralaimėjimui Tačiau „Brexit“ sekretorius Stephenas Barclay sekmadienį visuomeniniam transliuotojui BBC pareiškė: „Balsavimas įvyks.“ „Brexit“ atšaukimo rizika Th. May komanda tvirtina, kad jos vizija siūlo parankiausias atsiskyrimo nuo ES sąlygas, kokių „Brexit“ šalininkai gali tikėtis šiuo vėlyvu proceso etapu. Jeigu sutartis parlamento bus atmesta, „tai reikštų pavojingą netikrumą šaliai ir labai realią riziką, kad jokio „Brexit“ nebus“, Th. May sakė laikraščiui „Mail on Sunday“. Ji taip pat perspėjo, kad gali tekti surengti pirmalaikius rinkimus ir kad į valdžią pirmąkart nuo 2010 metų gali grįžti opozicinės Leiboristų partija. Pasak Th. May, tikimybė, kad leiboristų lyderio „Jeremy Corbyno rankose atsidurs valdžia yra rizika, kurios negalime sau leisti prisiimti.“ Laikraščiai įvardijo daugiau kaip šešis buvusius ir dabartinius Th. May kabineto narius, galinčius siekti perimti premjero postą, jeigu vyriausybės vadovė ateinančiomis dienomis būtų priversta pasitraukti. Tuo metu ES šalininkai sieja savo viltis su pirmadienį laukiama Europos Teisingumo Teismo (ETT) nutartimi dėl klausimo, ar Britanijos parlamentas turi teisę vienašališkai sustabdyti „Brexit“ procesą. Simbolinės nuolaidos Th. May būtų itin sunku užsitikrinti geresnių „skyrybų“ sąlygų, tenkinančių Šiaurės Airijos demokratinę junionistų partiją (DUP), jau ilgiau kaip metus remiančią premjerės vyriausybę. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas sekmadienį po pokalbio telefonu su Th. May pasiuntė signalą, kad jokių nuolaidų nebus. Vis dėlto Briuselis taip pat pageidauja, kad Th. May užsitikrintų sėkmę ir išvengtų pragaištingo sąmyšio ekonomikoje, galinčio išsivystyti, jeigu Britanija išstos iš ES be jokių susitarimų dėl ateities prekybos ryšių. Europos pareigūnai sakė galintys rasti būdą Briuselyje padaryti simbolinių nuolaidų, kad Th. May galėtų pateikti jas Londone. Vis dėlto jie pabrėžė, kad tokios korekcijos negalėtų pakeisti pačios išstojimo sutarties pagrindų. Abi pusės galėtų „siekti (papildomo) protokolo arba paaiškinti kurį nors svarbiu laikomą punktą, kad ji tai galėtų parvežti į parlamentą“, naujienų agentūrai AFP sakė vienas informuotas ES šaltinis, pageidavęs, kad jo vardas nebūtų viešinamas. Tokiu atveju Th. May galėtų pateikti pakoreguotą sutarties versiją antram balsavimui, bet kol kas neaišku, kada jis galėtų įvykti, pridūrė šaltinis.

