Lee Pomeroy buvo mirtinai subadytas penktadienio popietę, kai kartu su sūnumi važiavo traukiniu iš Gildfordo į Londoną. Jo šeimos pranešime sakoma, kad šeštadienį L. Pomeroy būtų sukakę 52-eji. Policijos vyriausiasis inspektorius Samas Blackburnas sakė, kad šis išpuolis "nelaikomas atsitiktiniu užpuolimu". Pasak jo, abu vyrai buvo įsitraukę į ginčą. Žmogžudyste įtariamas vyras buvo sulaikytas anksti šeštadienį. Taip pat buvo sulaikyta 27 metų moteris, įtariama pagalba įvykdant nusikaltimą. Policija informavo, kad dėl šio nužudymo jokie kiti asmenys nėra ieškomi. "Lee vežėsi sūnų į Londoną, tikėdamasis su juo prasmingai praleisti laiką, tačiau tai buvo nutraukta šiuo šiurpiu ir beprasmišku išpuoliu", - sakoma L. Pomeroy šeimos pranešime.

