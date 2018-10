„Karališkoji monetų kalykla turi nusistovėjusią tradiciją leisti monetas, kuriomis įamžinamos istorinės akimirkos“, – aiškinama Iždo ministerijos pareiškime.

„Vadovaujantis šia tradicija Karališkoji monetų kalykla išleis monetą, kuria bus įamžintas Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos. Ši moneta bus išleista 2019-ųjų pavasarį“, – priduriama jame.

Britanija ruošiasi palikti Bendriją kitų metų kovo pabaigoje.

Karališkoji kalykla savo svetainėje paviešino nuotrauką, kuriame matyti moneta su užrašu „Taika, klestėjimas ir draugystė su visomis valstybėmis“.

Šie žodžiai yra aliuzija į vieną žinomą citatą iš Thomo Jeffersono – trečiojo JAV prezidento ir Amerikos nepriklausomybės patriarcho – inauguracinės kalbos.

Jis įvardijo vieną pagrindinių savo vyriausybės principų: „Taika, prekyba ir sąžininga draugystė su visomis valstybėmis“.

Pirmas apie naująją monetą pranešė bulvarinio stiliaus dienraštis „The Sun, skaitomiausias Britanijos laikraštis. Už „ilgalaikio gesto, skirto „Brexit“ įamžinti kaip istorinę valstybės akimirką“ sukūrimą agitavęs leidinys pavadino šią žinią savo pergale.

Laikraštis pareiškė, kad naujoji moneta bus „šiltai priimta“ ir pažėrė kritikos Karališkajam paštui, atsisakančiam išleisti panašų „Brexit“ pašto ženklą.

Pašaipos socialiniuose tinkluose

Tačiau paskelbus apie šiuos planus socialiniuose tinkluose nuvilnijo pašaipių komentarų bangą, o daugelis „Twitter“ vartotojų atkreipė dėmesį, kad išleistos monetos vertė gali būti mažesnė, jei svaras nuvertės dėl „Brexit“.

Komikas Jamesas Feltonas savo ruožtu pasidalino monetos, kurioje vaizduojamas sau į koją šaunantis žmogus, vaizdu.

Dar viename vaizde matyti moneta su scenomis iš populiariojo televizijos komiško serialo apie Antrąjį pasaulinį karą „Tėčio kariuomenė“ (Dad's Army) ir su tokiais šūkiais kaip „Esame pasmerkti“.

Kiti paprašė savo sekėjų pasidalinti 50 pensų monetos, išleistos 1973 metais ir skirtos Britanijos įstojimui į Europos ekonominę bendriją, ES pirmtakę, vaizdu. Šioje monetoje vaizduojamas sujungtų rankų ratas.

Vienas „Twitter“ vartotojas paskelbė paveikslėlį, kuriame vaizduojami skarmalais apsirengę tėvas ir sūnus eina tolyn nuo Britanijos parlamento griuvėsių. Sūnus klausia: „Tėti, ar galėčiau palaikyti „Brexit“ 50 pensų monetą?“

Prieš „Brexit“ agituojantys veikėjai taip pat skundėsi dėl vyriausybės žingsnio.

„50 pensų moneta bus tik liūdnas ir nuolatinis priminimas apie ilgalaikę žalą, kurią „Brexit“ padarys mūsų ekonomikai, patikimumui ir įtakai pasaulyje“, – pareiškė Liberalų demokratų atstovas „Brexit“ reikalais Tomas Brake'as.

Už antrą referendumą dėl JK narystės ES pasisakanti aktyvistų grupė „Best for Britain“ taip pat nepagailėjo kritikos valdžios sprendimui ir pavadino jį gudrybe, „neturinčia beveik nieko bendra su naujos monetos idėja“.

„Tai dar vienas mėginimas pavaizduoti „Brexit“ kaip neišvengiamą dalyką, nors tai yra visiška netiesa“, – „Best for Britain“ išplatintame pareiškime nurodė organizacijos vadovė Eloise Todd.

The Brexit 50p design has been officially revealed. "One side features the Queen with her head in her hand, quietly sobbing, while the other has a comprehensive list of the benefits the people of the UK will receive on leaving the EU" #BrexitCoin #brexit50p pic.twitter.com/uP7EHtpfpt

— HappyToast ★ (@IamHappyToast) October 29, 2018