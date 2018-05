Jungtinėse Valstijose priimto analogiško įstatymo taikiniu tapo Rusijos piliečiai. Britanijoje priimti naują įstatymą suskubta po kovą įvykdyto išpuolio, per kurį buvo panaudota nervus paralyžiuojanti medžiaga ir dėl kurio kaltinama Maskva. Sankcijų pataisos ir kovai su pinigų plovimu skirtas teisės aktas leis vyriausybei įvesti sankcijas „siekiant užtikrinti atsakomybę už rimtus žmogaus teisių pažeidimus arba nuo jų atgrasyti“. Bendruomenių Rūmai be balsavimo priėmė šią iniciatyvą, kai dėl to buvo sutarta su pagrindine opozicine Leiboristų partija. Jai dar turi pritarti Lordų Rūmai. Iniciatyva priimta po kampanijos, kurią organizavo Williamas Browderis – aršiu Kremliaus kritiku tapęs buvęs finansininkas iš Maskvos, kuriam dirbo S. Magnickis tuo laikotarpiu, kai atskleidė didžiulio masto lėšų grobstymo schemą, kurioje dalyvavo valstybės pareigūnai. Susiję straipsniai: Didžioji Britanija perdavė Latvijai du trečdalius numatomų gauti žvalgybos mašinų Netrukus po to pats S. Magnickis buvo apkaltintas vengimu mokėti mokesčius. 2009 metų lapkričio 16-ąją, po 11 mėnesių trukusio kardomojo kalinimo, S. Magnickis mirė sulaikymo centro „Matrosskaja tišina“ ligoninėje, būdamas 37 metų. Manoma, kad kalėjime jis buvo mušamas ir kankinamas. „Tai labai reikšminga gairė Britanijai ir mūsų kampanijai. Tai išties didžiulė teisingumo pergalė. Esu labai patenkintas“, – sakė W. Browderis naujienų agentūrai AFP. „Žmogaus teisių pažeidėjai iš Rusijos pastaruosius du dešimtmečius nebijodami jokių pasekmių slėpė pinigus Jungtinėje Karalystėje. Tai turėtų priversti juos išsigąsti, kad jų turtas bus konfiskuotas“, – kalbėjo jis. „Gal tai būtų nutikę ir be Solsberio išpuolio, tačiau jis paskatino visus atkreipti dėmesį į blogus (Vladimiro) Putino režimo kėslus“, – pridūrė W. Browderis. Ministrė pirmininkė Theresa May pažadėjo pateikti atitinkamą įstatymą po to, kai kovo 4 dieną Anglijos Solsberio mieste kovine chemine medžiaga buvo apnuodyti buvęs Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas Sergejus Skripalis ir jo dukra. „Atliksime savo vaidmenį tarptautinėse pastangose nubausti visus, atsakingus už tokio pobūdžio pažeidimus, kokius patyrė Sergejus Magnickis“, – tąsyk kalbėjo premjerė. JAV Kongresas 2012 metais priėmė vadinamąjį Magnickio įstatymą, atvėrusį kelią Vašingtonui įvesti griežtas sankcijas dešimtims Rusijos aukšto rango pareigūnų. Jiems buvo uždrausta atvykti į Jungtines Valstijas arba suvaržytos jų galimybės vykdyti finansines operacijas. Britanijos valdžia jau anksčiau turėjo ribotus įgaliojimus įšaldyti užsienio pareigūnų, kaltinamų veiksmais prieš kovos su korupcija ir žmogaus teisių aktyvistus, turtą.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.