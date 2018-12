Bendruomenių Rūmų nariai 311 balsų prieš 293 pripažino, kad vyriausybė pademonstravo nepagarbą parlamentui, atsisakiusi paskelbti visą rekomendaciją, gautą iš šalies aukščiausio teisėtvarkos pareigūno dėl Britanijos išstojimo iš ES sąlygų. Šio balsavimo tiesioginis poveikis „Brexit“ debatams nebus reikšmingas, bet jis atspindi didėjančią įtampą tarp vyriausybės ir parlamento dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Bendrijos tolesnių žingsnių. Be to, tai pirmasis atvejis, kai Britanijos vyriausybė buvo pripažinta parodžiusi nepagarbą parlamentui. Susiklosčius šiai padėčiai Th. May komanda pažadėjo paskelbti visą rekomendacijos tekstą iki ateinantį antradienį vyksiančio balsavimo dėl prieštaringai vertinamo „Brexit“ susitarimo. „Ši parlamento dalis tarė savo žodį, ir tai turi milžinišką konstitucinę bei politinę reikšmę“, – sakė opozicinės Leiboristų partijos narys Keiras Starmeris. Susiję straipsniai: Didžioji Britanija galėtų vienašališkai atšaukti „Brexit“ May įsitikinusi, kad po balsavimo dėl „Brexit“ sutarties išsilaikys poste Griežtas parlamento įvertinimas pabrėžia, su kokiomis kliūtimis susiduria Th. May, besistengianti užtikrinti, kad ateinančių metų kovą Jungtinei Karalystei iš didžiausios pasaulyje bendrosios rinkos netektų išstoti be jokių tvirtų prekybos susitarimų. Dar maždaug po valandos vyriausybė patyrė kitą smūgį, parlamentui nubalsavus už pataisą, suteikiančią įstatymų leidėjams didesnę galią priimti sprendimus, jeigu ateinančią savaitę Th. May vyriausybės susitarimas su Briuseliu, kaip daugelis prognozuoja, bus atmestas. Th. May antradienį paskelbė penkias dienas truksiančių debatų pradžią ir pareiškė, kad jos vizija dėl Britanijos ateities atsiskyrus nuo kitų 27 ES šalių atspindi rinkėjų norus. „Britanijos žmonės nori, kad tęstume darbą dėl sutarties, išpildančios (2016 metų) referendumą ir leidžiančios mums vėl susitelkti kartu kaip šaliai, už kurią nubalsavome“, – sakė Th. May. Deja, ši vienybės žinia patyrė smūgį dėl parlamento balsavimo. Dauningo gatvė argumentavo, kad Th. May vyriausybė turi teisę gauti konfidencialias rekomendacijas, nepaveiktas politinių aplinkybių. „Vyriausybė laikosi svarbaus principo“, – sakė premjerės atstovas. Vis dėlto generalinio atornėjaus Geoffrey Coxo pateiktos rekomendacijos viso teksto paskelbimas vargu ar reikšmingai paveiks parlamento balsavimą dėl „Brexit“ sutarties, kuriai nepritaria daugelis įstatymų leidėjų iš įvairių politinių stovyklų, net ir iš Th. May valdančiosios Konservatorių partijos. Pirmadienį ministrų kabinetas paviešino 43 puslapių dokumentą, kuriame apžvelgiama G. Coxo teisinė nuomonė. Daugiausiai ginčų keliantis teisinis klausimas, kylantis iš „skyrybų“ susitarimo – kaip Britanija prireikus galėtų nutraukti vadinamojo „atsarginio plano“ galiojimą. Šiame plane numatyta, kad JK liktų ES muitų sąjungos narė, siekiant užtikrinti laisvą judėjimą per Airijos Respublikos ir Šiaurės Arijos sieną. Numatyta, kad tokios nuostatos galios laikinai, bet „Brexit“ šalininkai nuogąstauja, kad dėl jų Britanija neribotam laikui būtų pririšta prie ES ir negalėtų tartis dėl naujų prekybos sandorių su kitomis pasaulio šalimis. Minėtoje teisinėje nuomonėje patvirtinama, kad Britanija negali vienašališkai atšaukti atsargines nuostatas – tam prireiktų Bendrijos arba nepriklausomų arbitrų pritarimo.

