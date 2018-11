Euroskeptiškų pažiūrų buvęs draudimo bylų teisininkas taps jau trečiuoju asmeniu, atsakingu už Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos procesą. Du jo ankstesni pirmtakai atsistatydino protestuodami prieš Th. May poziciją dėl „Brexit“. J. Barclay nuo 2010 metų yra Britanijos parlamento narys. Jo ankstesnis darbas buvo susijęs su pirkimais medicinos sektoriuje, darbuotojų apmokėjimu ir sutartimis. Anksčiau jis užėmė svarbias pareigas Iždo departamente ir buvo atsakingas už finansinių paslaugų sritį. Prieš pasukdamas į politiką jis dirbo teisininku draudimo bendrovėje „Axa Insurance“ ir buvo vienas iš Britanijos finansinių paslaugų tarnybų valdybos inspektorių. Be to, jis yra dirbęs banke „Barclays“ priežiūros reikalų direktoriumi ir vadovavo jo kovos su pinigų plovimu padaliniui. Vedęs ir du vaikus turintis J. Barcklay yra išrinktas rytų Anglijoje, Kembridžšyro grafystėje. Jo pirmtakas Dominicas Raabas ketvirtadienį atsistatydino, sakydamas, kad negali pritarti „Brexit“ sutarties projektui, anksčiau šią savaitę suderintam su Europos Sąjunga. Pats D. Raabas buvo paskirtas liepą, atsistatydinus pirmajam „Brexit“ sekretoriui Davidui Davisui. Pastarojo pasitraukimas taip pat buvo susijęs su nesutarimais dėl Th. May strategijos. Dabar S. Barclay bus atsakingas už įstatymų, susijusių su „Brexit“ įgyvendinimu, stūmimu priešiškai nusistačiusiame parlamente. Jo departamentas taip pat rengia planus kritiniam atvejui, jeigu derybų su Briuseliu procesas žlugtų, o Britanija ateinančių metų kovo 29-ąją išstotų iš bendrijos be jokios sutarties.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.