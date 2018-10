Britų orlaiviai „Tornado“ pakilo iš Škotijos Losimauto aviacijos bazės 13 val. 5 min. Lietuvos laiku. Naikintuvus taip pat lydėjo degalų papildymo ore lėktuvas „Voyager“. Trečiadienį Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad du lėktuvai Tu-160 pradėjo ilgą skrydį virš Barenco ir Norvegijos jūrų neutralių vandenų. „Du strateginiai raketnešiai Tu-160 vykdė planuotą skrydį virš Barenco ir Norvegijos jūrų neutralių vandenų akvatorijų. Lėktuvai išskrido į Vakarų rajoną, vykdydami skrydžio užduotį“, – informavo Rusijos kariškiai. Ministerija pažymėjo, kad skrydis tęsis apie 10 valandų, o tada Rusijos oro ir kosmoso pajėgų orlaiviai nusileis viename kariniame aerodrome. Trečiadienį Norvegijoje taip pat prasideda didžiausių nuo Šaltojo karo laikų NATO karinių pratybų „Trident Juncture 2018“ aktyvioji fazė. Pasak Aljanso, be Norvegijos šie manevrai vyks netoliese esančiuose Šiaurės Atlanto rajonuose, Danijos sąsiauriuose, taip pat Švedijos ir Suomijos oro erdvėse. Mokymuose dalyvaus iš viso apie 50 tūkst. kariškių, 250 lėktuvų, 65 laivų ir 10 tūkst. karinės technikos vienetų iš visų 29 NATO valstybių, Švedijos bei Suomijos.

