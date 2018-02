Sakydama kalbą Miuncheno saugumo konferencijoje ji pripažino, kad tarp ES ir bet kurios trečiosios šalies šiuo metu nėra jokio susitarimo, „kuris perteiktų visą mūsų santykių gylį ir aprėptį“. Tačiau ji tvirtino, kad nėra priežasčių, užkertančių kelią abiem pusėms rasti praktinį būdą sukurti „gilią ir ypatingą partnerystę“ saugumo srityje. „Diskusijų šiuo klausimu atidėlioti negalima“, – teigė Th. May. Premjerė partnerius Europoje taip pat perspėjo nelaikyti politikos svarbesne už bendradarbiavimą kovoje su nusikalstamumu ir terorizmu. „Dabar nėra laikas, kai bent viena šalis gali sau leisti konkuruoti su partneriais, įvesti griežtus institucinius apribojimus ar laikytis giliai įsišaknijusios ideologijos trukdyti bendradarbiavimui bei kelti grėsmę savo piliečių saugumui“, – Th. May teigė dalyviams, tarp kurių buvo ir Europos Komisijos vadovas Jeanas-Claude'as Junckeris (Žanas-Klodas Junkeris). Susiję straipsniai: ES derybininkas: „Brexit“ pereinamasis laikotarpis „nėra duotybė“ ES vyriausiasis derybininkas Londone tarsis su susiskaldžiusia Britanijos vyriausybe Didžiosios Britanijos premjerė perspėjo, jo tuo atveju, jeigu prieš Britanijai išstojant iš Bendrijos 2019 metų kovą šis susitarimas nebus pasiektas, „liautųsi“ greitas piliečių išdavimas pagal Europos arešto orderius. Jei Jungtinė Karalystė nebebūtų Europos teisėsaugos agentūros Europolo dalis, iškiltų kliūčių dalytis informacija. Tokia padėtis trukdytų kovai su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir kibernetinėmis atakomis. „Tai pakenktų abiem pusėms ir keltų didesnę grėsmę mūsų piliečiams“, – perspėjo Th. May. Ji paragino Europos lyderius parodyti „šiek tiek kūrybiškumo ir ambicingumo“ bei sudaryti specialų saugumo paktą tarp Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos. „Dabar turime paskubėti ir sudaryti sutartį, kuri apsaugotų visus Europos piliečius, kad ir kurioje Europos dalyje jie yra“, – teigė Th. May. Kai kurie ekspertai įspėjo, kad Britanijos atsisakymas po išstojimo pripažinti Europos Teisingumo Teismo jurisdikciją gali varžyti bendradarbiavimą policijos ir saugumo klausimais. Th. May į šias pastabas reagavo teiginiu, kad Jungtinė Karalystė „gerbs teismo kompetenciją“, dirbant su ES agentūromis, mainais už „pagarbą mūsų unikaliam trečiosios šalies statusui“. „Tačiau kaip šalis, nebepriklausanti Europos Sąjungai, turėsime savo nepriklausomą teisinę tvarką, tad Europos Teisingumo Teismo jurisdikcija Jungtinės Karalystės nesieks“, – pabrėžė Britanijos lyderė. Rimti nesutarimai Praeityje Th. May sulaukė kritikos, kad Europos saugumo sritį, kurioje Didžioji Britanija atlieka svarbų vaidmenį, sieja su savo viltimis pasiekti naują prekybos susitarimą su ES. Tačiau šeštadienį pasakytoje kalboje užuominų apie tai nebuvo. Th. May kalba Miuncheno saugumo konferencijoje buvo vėliausia iš virtinės planuojamų Didžiosios Britanijos aukšto rango pareigūnų kalbų, kuriose bus siekiama išaiškinti JK siekius po „Brexit“. Pastaraisiais mėnesiais Didžiosios Britanijos derybose su ES dėl ateities santykių su šia organizacija pažangos fiksuojama nedaug. ES derybininkas Michelis Barnier (Mišelis Barnjė) praeitą savaitę perspėjo apie „rimtus nesutarimus“ su Britanija dėl pereinamojo laikotarpio po išstojimo. Be to, penktadienį pagrindinės Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos žvalgybos agentūros bendru pareiškimu perspėjo, kad dalijimasis informacija ir bendradarbiavimas turi tęstis ir po Britanijos išstojimo iš ES.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.