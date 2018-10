Anglijos pietinės Viltšyro grafystės policija informavo, kad ketvirtadienio popietę vienas asmuo mėgino sudaužyti stiklinę vitriną, kurioje laikomas istorinis XIII a. dokumentas. Tuo metu įsijungė katedros signalizacija. Didžioji chartija, 1215 metais pasirašyta tuomečio Anglijos karaliaus Jono, tapo įsimintinu teisinės valstybės principų simboliu. Solsberyje eksponuojama viena iš keturių išlikusių šio dokumento kopijų. Policija nurodė, kad rankraštis per incidentą nebuvo apgadintas ir kad jokie žmonės nenukentėjo. Suimtas 45 metų vyras įtariamas mėginimu įvykdyti vagystę, ginklo turėjimu ir nusikalstamos žalos padarymu. Jo vardas nebuvo atskleistas, be to, jam dar nepateikti kaltinimai. Policija nurodė, kad vyro išvaizda atitinka įvykio liudininkų pateiktus užpuoliko nupasakojimus. Pareigūnai prašo atsiliepti kitų šį incidentą mačiusių žmonių, kad būtų galima kuo tiksliau išsiaiškinti aplinkybes. Solsberio katedra jau anksčiau šiais metais buvo atsidūrusi žiniasklaidos dėmesio centre. Du Rusijos piliečiai, kaltinami mėginę kovą nužudyti šiame mieste gyvenusį buvusį rusų dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, rugsėjį duodami interviu Kremliaus finansuojamai televizijai tvirtino, kad į Solsberį buvo atvykę pamatyti jo „garsiosios katedros“, o ne ką nors nunuodyti. Be joje saugomos retos Didžiosios chartijos kopijos Solsberio katedra yra žinoma kaip turinti aukščiausią smailę Didžiojoje Britanijoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.