Riterio titulą, suteikiantį teisę prie pavardės pridėti sero kreipinį, oficialiai suteiks karalienė Elžbieta I.

Balandį, prieš savo 100-ąjį gimtadienį, T. Moore'as sugalvojo paskatinti žmones aukoti labdarai, kiekvieną dieną, naudodamasis vaikštyne, nueidamas po dešimt ratų savo 25 m ilgio sode.

Jis tikėjosi padėti surinkti tūkstantį svarų (1,1 tūkst. eurų) Nacionalinei sveikatos apsaugos tarnybai (NHS), atsidėkodamas už gydymą, kai sirgo vėžiu ir buvo susilaužęs klubą.

T. Moore'o pastangoms sulaukus dėmesio visoje šalyje, o vėliau – ir visame pasaulyje, žmonės aukojo itin dosniai, tad surinkta suma daugybę kartų viršijo planuotą. Ši sėkmė buvo viena iš nedaugelio gerų naujienų, Jungtinę Karalystę prislėgus koronaviruso krizei.

„Pulkininko Tomo fantastiška lėšų rinkimo akcija pasiekė rekordų, įkvėpė visą šalį ir suteikė mums šviesos žiburį tvyrant koronaviruso rūkui“, – antradienį pranešė B. Johnsonas, skelbdamas apie sprendimą suteikti T. Moore'ui riterio titulą ir paminėdamas veteranui anksčiau suteiktą aukštesnį laipsnį.

„Visų, ką sujaudino jo neįtikėtina istorija, vardu noriu pasakyti didžiulį ačiū. Jis – tikra nacionalinė vertybė“, – pridūrė premjeras.

100-ojo gimtadienio proga kariuomenė T. Moore'ui, per karą tarnavusiam inžinieriumi Indijoje ir Birmoje, suteikė garbės pulkininko laipsnį.

T. Moore'o pastangos ir kuklumas atnešė jam šlovę šalies mastu. Jungtinė Karalystė jo vardu pavadino vieną savo greitąjį traukinį, o Karališkųjų oro pajėgų naikintuvai balandžio 30-ąją, per veterano gimtadienį, praskrido virš jo namų.

Be to, T. Moore'as tapo vyriausiu atlikėju, kurio kūrinys pakilo į JK muzikos topų viršūnę. Juo tapo daina „You'll Never Walk Alone“, kurią veteranas atliko kartu su britų dainininku ir aktoriumi Michaelu Ballu bei NHS choru.

„Stokitės, kapitone SERE Tomai Moore'ai!!!! Negalėčiau būti labiau sužavėtas ir besididžiuojantis“, – per „Twitter“ parašė M. Ballas.

„Deramas pagerbimas tikram Britanijos didvyriui. Itin pelnytas ir velniškai nuostabus. Puikiai padirbėta – ir ačiū jums už viską, sere“, – pridūrė jis.

T. Moore'ą taip pat pasveikino opozicinės Leiboristų partijos lyderis Keiras Starmeris.

„Šiais sunkiais mūsų šaliai laikais Tomas suteikė įkvėpimo milijonams ir padėjo mums visiems pagerbti mūsų NHS nepaprastus pasiekimus“, – sakoma K. Starmerio pranešime.

„Tarnavęs savo šaliai per karą Tomas pripažino, kad šiandienos didvyriai yra mūsų NHS ir slaugos darbuotojai priešakinėse linijose, – pridūrė jis. – Savo veiksmais Tomas įkūnijo nacionalinį solidarumą, išaugusį per šią krizę, ir parodė mums, kad kiekvienas gali prisidėti, padėdamas kurti geresnę ateitį.“

T. Moore'ui dabar priklauso du pasaulio rekordai: daugiausiai pinigų surinkusios asmeninės labdaringos vaikščiojimo akcijos organizatoriaus ir seniausio žmogaus, pakliuvusio į JK muzikos singlų topų viršūnę.