Gynybos sekretorius Gavinas Williamsonas sakė, kad po šio „istorinio“ žingsnio moterys, šiuo metu tarnaujančios kituose sausumos pajėgų daliniuose, galės teikti prašymus nedelsiant jas perkelti į pėstininkų dalinius. Nuo gruodžio naujai užverbuotos moterys galės pretenduoti į kitus įvairius vaidmenis, įskaitant tarnybą Karališkųjų jūrų pėstininkų korpuse. Jų bazinio parengimo mokymai prasidės ateinančių metų balandį. Apmokytos karės vėliau galės mėginti įstoti į elitinius dalinius, tokius kaip Specialioji oro tarnyba (SAS). Didžioji Britanija dar 2016 metais atšaukė draudimą moterims tarnauti vadinamuosiuose koviniuose daliniuose ir toliau laipsniškai atveria kitas tarnybas. „Nuo šiandienos, pirmąkart per jų istoriją, mūsų ginkluotosios pajėgos bus vertinamos vien pagal gebėjimus, o ne pagal lytį“, – G. Williamsonas sakė per vieną kariuomenės pristatymą visuomenei Solsberio lygumoje pietų Anglijoje. „Atvėrus visus kovinius vaidmenis moterims mūsų ginkluotosios pajėgos taps ne vien šiuolaikiškesnės darbdavės, bet ir užtikrins, kad tinkamas asmuo gautų tinkamą vaidmenį“, – pridūrė jis per renginį, kuriame dalyvavo keletas moterų, pirmųjų įstojusių į Karališkąjį tankų ir šarvuočių korpusą. Šis korpusas buvo pirmoji kovinėse operacijose betarpiškai dalyvaujantis dalinys, 2016 metų lapkritį atvėręs duris karėms ir karininkėms. Praeitų metų rugsėjį moterims buvo atvertas Karališkųjų oro pajėgų pulkas. Nuo taisyklių sušvelninimo į tankų ir šarvuočių korpusą įstojo apie 35 moterys. Kai kurios iš jų jau yra dislokuotos Estijoje ir Omane.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.