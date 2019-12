Tačiau antradienį sulaukta ir džiugių naujienų – monarchės 98 metų sutuoktinis princas Philipas buvo išrašytas iš Londono ligoninės, į kurią buvo paguldytas prieš keturias paras „stebėjimui ir gydymui dėl senos ligos“, karališkajai šeimai ruošiantis Kalėdoms.

Trečiadienį per televiziją bus transliuojamas 93-ejų monarchės kalėdinis kreipimasis, kuriame ji kalbės apie poreikį susitaikyti.

Šie metai buvo kupini nusivylimų karalienei – reikšmingai figūrai britų viešajame gyvenime. Elizabeth II įžengė į sostą po karaliaus Jurgio VI mirties 1952 metais ir yra mylima daugelio britų.

Jos sūnus princas Andrew praėjusį mėnesį paskelbė atšaukiantis dalyvavimą viešuose renginiuose, neslūgstant pasipiktinimui dėl šio karališkosios šeimos nario draugystės su su velioniu lytiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.

Karalienės antrasis sūnus patyrė didelį spaudimą dėl visuomeninio transliuotojo BBC parodyto interviu, per kurį Andrew teisino savo ryšius su amerikiečiu finansininku J. Epsteinu, rugpjūtį rastu negyvu kalėjimo kameroje.

Duodamas šį interviu Andrew paneigė turėjęs lytinių santykių su viena 17-mete, tvirtinusia, kad mylėtis su Jorko kunigaikščiu ją vertė J. Epsteinas.

Iš anksto paskelbtoje kalėdinės kalbos dalyje karalienė sako, kad Jėzaus gyvenimas rodo, kaip svarbu yra susitaikyti.

Anot Elizabeth II, jis moko, „kaip maži žingsneliai, žengti su tikėjimu ir viltimi, gali įveikti senus nesutarimus ir giliai įsišaknijusį susiskaldymą bei atnešti harmoniją ir supratingumą“.

Šie monarchės žodžiai traktuojami kaip užuomina apie „Brexito“ nesutarimus, draskančius Jungtinę Karalystę nuo tada, kai 2016-ųjų referendume britai nubalsavo už pasitraukimą iš Europos Sąjungos.

„Šis kelias, žinoma, ne visuomet sklandus, ir kartais šie metai jautėsi gana sudėtingi, bet maži žingsneliai gali pakeisti pasaulį“, – sako karalienė savo kreipimesi.

Karališkosios šeimos reikalų komentatoriai sako, kad kalėdiniame kreipimesi Elizabeth II pavartota frazė „sudėtingi metai“ yra jos aiškiausias užklupusių problemų pripažinimas nuo 1992-ųjų, kuriuos monarchė yra pavadinusi annus horribilis . Tais „siaubingais metais“ žlugo trijų iš keturių jos vaikų santuokos, be to, jos mylima Vindzoro pilis smarkiai nukentėjo per gaisrą.

Jungtinė Karalystė dėl atidėto „Brexito“ patyrė politinės dramos kupinus metus.

Karalienė į šį politinį mūšį buvo įtraukta rugpjūtį, kai ji patvirtino premjero Boriso Johnsono prašymą sustabdyti parlamento darbą. Oponentai jį kaltino mėginant sustabdyti diskusijas dėl „Brexito“.

Aukščiausiasis Teismas galiausiai nusprendė, kad šis B. Johnsono prašymas buvo neteisėtas.

Monarchė turi tik simbolinius įgaliojimus; tradiciškai ji visuomet vadovaujasi savo ministrų patarimais, o B. Johnsonas sulaukė kritikos, kad įstūmė karalienę į padėtį be išeities.

Tapę pasaulio žiniasklaidos susidomėjimo objektu spaudimą šiemet patyrė karalienės anūkas princas Harry ir jo žmona buvusi amerikiečių aktorė Meghan Markle.

Spalį Harry padavė į teismą du bulvarinius leidinius, kaltindamas juos įsilaužimu į telefoną.

Meghan savo ruožtu iškėlė bylą vienam britų bulvariniam leidiniui dėl straipsnio, kuriame buvo skelbiamos jai skirto tėvo laiško ištraukos.

Daugelis atkreipė dėmesį, kad Sasekso kunigaikščių nuotraukos nebuvo matyti tarp šeimos fotografijų ant monarchės stalo, prie kurio ji sėdėjo per kalėdinį kreipimąsi į tautą.

Harry ir Meghan taip pat nedalyvaus karalienės Kalėdų šventėje jos Sandringamo dvare Norfolke Rytų Anglijoje, kur susirinks kiti karališkosios šeimos nariai. Į šį dvarą buvo nuvežtas ir iš ligoninės išrašytas monarchės sutuoktinis.

„Susitaikymo dvasia“

Karalienė išlieka viena populiariausių Britanijos veikėjų, nepaisant visų karališkosios šeimos problemų.

Praėjusį mėnesį sociologinių tyrimų agentūros „YouGov“ atlikta apklausa rodo, kad monarchę teigiamai vertina 72 proc. respondentų.

Tuo metu princą Charlesą teigiamai vertina 46 proc. apklaustųjų.

Savo kalėdiniame kreipimesi Elizabeth II taip pat kalba apie britų pajėgų heroizmą per Antrojo pasaulinio karo kursą pakeitusią Sąjungininkų desanto operaciją Normandijos paplūdimiuose 1944-aisiais.

Birželį buvo minimos 75-osios Sąjungininkų pajėgų išsilaipinimo Normandijoje metinės.

„Per 75-ąsias to lemtingo mūšio metines tie, kurie anksčiau buvo priešai, vadovaudamiesi tikra susitaikymo dvasia drauge dalyvavo draugiškuose minėjimuose abejose kanalo pusėse, pamiršę tarpusavio nesutarimus“, – savo kreipimesi sako Elizabeth II.

„Norėdami pamiršti savo nesutarimus ir judėti pirmyn, gerbiame laisvę ir demokratiją, kuri kažkada mums buvo iškovota tokia didele kaina“, – pridūrė ji.