Per ceremoniją buvo nuleista Barbadoso karališkoji vėliava, karalienės simbolis, o generalgubernatorė Sandra Mason buvo prisaikdinta šios Karibų salų valstybės pirmąja prezidente.

„Aš, Sandra Prunella Mason, prisiekiu būti ištikima ir nuoširdžiai atsidavusi Barbadosui pagal įstatymus, tepadeda man Dievas“, – priesaikos žodžius ištarė naujoji prezidentė.

Dėl COVID-19 pandemijos ilgai galiojusi komendanto valanda buvo laikinai atšaukta, kad Barbadoso gyventojai galėtų džiaugtis iškilmėmis, įskaitant vaizdo projekcijas įvairiose šalies vietose ir didelius fejerverkus istorinio pokyčio proga.

Jungtinės Karalystės sosto įpėdinis princas Charlesas dalyvavo uždaroje „Valstybingumo pasididžiavimo“ ceremonijoje, per kurią taip pat buvo surengta karinių paradų, saliutų, šokių ir fejerverkų.

Barbadosui, turinčiam 285 tūkst. gyventojų, ilgai vyko debatai dėl kolonializmo ir šimtmečius trukusios Britanijos įtakos, įskaitant ilgiau kaip 200 metų gyvavusią vergiją iki jos panaikinimo 1834-aisiais.

Per perdavimo ceremoniją princas Charlesas pripažino vergovės paliktą žymę.

„Nuo mūsų praeities tamsiausių dienų ir pasibaisėtinų vergovės žiaurumų, visam laikui sutepusių mūsų istoriją, šios šalies žmonės kūrė savo kelią su neįtikėtina tvirtybe“, – susirinkusiems sakė jis.

Kolonializmas ir vergovė

Barbadosas garsėja savo idiliškais paplūdimiais, o jo gyventojai yra aistringi kriketo gerbėjai. Ši šalis, taip pat žinoma kaip dainininkės Rihannos gimtinė, nepriklausomybę nuo Jungtinės Karalystės paskelbė 1966 metais.

Spalį Barbadosas išrinko damos titulą turinčią S. Mason savo būsimąja pirmąja prezidente, praėjus metams po ministrės pirmininkės Mios Mottley pareiškimo, kad šalis „visiškai“ atsisakys savo kolonijinės praeities.

Britanijos pareigūnai sakė, kad Charlesas savo kalboje pabrėš Jungtinės Karalystės išliekančius ryšius su Barbadosu, įskaitant jo dalyvavimą Tautų Sandraugoje.

Tačiau kai kas kritikavo sprendimą pakviesti Charlesą kaip garbės svečią ir įteikti jam aukščiausią valstybės apdovanojimą – Barbadoso laisvės ordiną.

Be to, princo Charleso vizitą paskutinę minutę aptemdė dėl vienas rasinį atspalvį turintis skandalas dėl numanomų pasisakymų apie jo vaikaitį.

Charleso jaunesnysis sūnus princas Harry ir jo žmona Meghan, kurios motina yra juodaodė, o tėvas – baltasis, yra sakę, kad vienas neįvardytas karališkosios šeimos narys iškėlė klausimą, kokio tamsumo bus jų dar negimusio pirmojo vaiko oda.

Vienoje naujoje knygoje teigiama, kad šią repliką išsakė princas Charlesas, bet jo atstovas pareiškė, kad „tai yra prasimanymas, nevertas tolesnių komentarų“.

Priklausomybė nuo turizmo

Kai kurie Barbadoso gyventojai teigia, jog valstybei yra svarbesnių nei atimti iš karalienės jos turėtą vaidmenį. Jie atkreipia dėmesį į COVID-19 pandemijos sukeltą sumaištį ekonomikoje, pabrėžusią per didelę priklausomybę nuo turizmo, ypač iš Didžiosios Britanijos.

Pastaraisiais metais nedarbas nuo 9 proc. išaugo iki beveik 16 procentų.

„Žinau, kad link šito ėjome labai ilgą laiką, bet manau, kad tai buvo pasiekta nebūtinai geriausiu metu, atsižvelgiant į mūsų ekonomikos padėtį ir COVID situaciją“, – sakė 27 metų biuro darbuotoja Nikita Stuart.

Paprastai šurmuliuojančiame Bridžtaune smarkiai sumažėjęs lankytojų skaičius populiariose turistinėse vietose ir apmiręs naktinis gyvenimas pabrėžia šalies patiriamus sunkumus po virtinės metų, kai padėtis atrodė daug geresnė.

Anot jaunų aktyvistų, pavyzdžiui, Barbadoso musulmonų asociacijos įkūrėjos Firhaanos Bulbulios, britų kolonializmas ir primesta vergovė tebėra saloje mūsų laikais pasireiškiančios nelygybės pagrindas.

„Turto nelygybė, galimybė įsigyti žemės ar netgi prieiga prie bankų paskolų tebėra susijusios su struktūromis, sukurtomis per Britanijos valdymą“, – sakė 26 metų F. Bulbulia.

Įkvėpti visą pasaulį apėmusio judėjimo „Juodaodžių gyvybės svarbios“ (Black Lives Matter, BLM) vietos aktyvistai pernai pasiekė, kad būtų pašalinta Nacionalinių didvyrių aikštėje du šimtmečius stovėjusi britų admirolo lordo Horatio Nelsono statula.

Kai kurie karalienės viešpatavimo pabaigą laiko būtinu žingsniu prieš pateikiant reikalavimus sumokėti reparacijas dėl istorinių padarinių, kilusių, kai vergai iš Afrikos buvo gabenami dirbti į Karibų cukranendrių plantacijas.

Daugeliui Barbadoso gyventojų atrodo, kad karalienės vaidmens panaikinimas tiesiog atspindi nuotaikas, kurios šalyje buvo juntamos jau daug metų.

„Gebėjimo siekti tapti valstybės vadovu simbolizmas yra labai galingas“, – praeitą savaitę sakė M. Mottley.

„Mūsų išrinktoji prezidentė, kuri bus prisaikdinta pirmadienį vakare... yra žmogus, atnešiantis didžiulį pasididžiavimą kiekvienam Barbadoso berniukui ir mergaitei“, – pridūrė premjerė.

Karalienė Elizabeth II pasveikino naująją respubliką

Karalienė Elizabeth II nusiuntė naujajai Barbadoso respublikai, švenčiančiai „svarbią dieną“, savo „nuoširdžiausius linkėjimus“.

Žinutėje naujajai prezidentei Damai Sandrai Mason ir šalies piliečiams karalienė gyrė šalį, kuri jos širdyje užima „ypatingą vietą“, už „gyvybingą kultūrą, sporto meistriškumą ir gamtos grožį“.

Karalienė savo laiške rašė: „Šia svarbia proga ir jums pradėjus eiti pirmosios Barbadoso prezidentės pareigas, sveikinu jus ir visus Barbadoso gyventojus.

Pirmą kartą jūsų gražioje šalyje apsilankiau nepriklausomybės paskelbimo išvakarėse 1966 metų pradžioje ir labai džiaugiuosi, kad mano sūnus šiandien yra su jumis.

Nuo to laiko Barbadoso žmonės mano širdyje užima ypatingą vietą; tai šalis, kuri pagrįstai didžiuojasi savo gyvybinga kultūra, sporto meistriškumu ir gamtos grožiu, pritraukianti lankytojų iš viso pasaulio, be kita ko, ir daug žmonių iš Jungtinės Karalystės.

Per daugelį metų mūsų šalių partnerystė buvo grindžiama bendromis vertybėmis, bendra gerove ir glaudžiu bendradarbiavimu sprendžiant įvairias problemas, tarp jų – ir neseniai pradėtus darbus klimato kaitos srityje.

Taip pat labai džiaugiuosi, kad Barbadosas tebėra aktyvus Sandraugos dalyvis, ir tikiuosi, kad mūsų šalių bei tautų draugystė tęsis.

Švenčiant šią svarbią dieną, siunčiu jums ir visiems Barbadoso gyventojams nuoširdžiausius linkėjimus, kad ateityje jus lydėtų laimė, taika ir klestėjimas“, – sakoma karalienės laiške Barbadoso gyventojams.

Karalienė buvo Barbadoso valstybės vadovė nuo 1966 metų, kai Barbadosas tapo nepriklausomas.

Klausimas dėl tapimo respublika nacionaliniu lygmeniu buvo svarstomas daug dešimtmečių, kol praėjusiais metais ministrė pirmininkė Mia Mottley žengė šį istorinį žingsnį.

Barbadosas buvo viena iš karalienės valdų, t. y. šalių, kuriose ji yra valstybės vadovė, tokių šiuo metu yra 15. Karibų jūros regione kitos tokios šalys yra Antigva ir Barbuda, Bahamos, Belizas, Grenada, Jamaika, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija ir Sent Vinsentas.