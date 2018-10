Tokius komentarus jis išsakė likus vos pusmečiui iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES. Patį „skyrybų“ procesą nuolat temdo nuožmūs ginčai. Sakydamas kalbą kasmetinio valdančiosios Konservatorių partijos suvažiavimo delegatams J. Huntas pareiškė, kad ES nori „nubausti“ JK už išstojimą ir palygino tokį požiūrį su Sovietų Sąjungos mėginimais neleisti jos narėms atsiskirti. Kreipdamasis į Briuselį jis pabrėžė: „Rodos, manote, kad galėsite išsaugoti klubo vienybę bausdami pasitraukiančius narius...“ „ES buvo įkurta, kad būtų saugojama laisvė – žmonių nepaleisdavo Sovietų Sąjunga“, – tęsė Britanijos diplomatijos vadovas. „Istorija aiškiai mus moko: jei paversite ES klubą kalėjimu, noras išstoti nė kiek nesumažės – jis tik išaugs ir mes būsime ne vienintelis kalinys, norintis pabėgti“, – pažymėjo jis. Jo pareiškimus netrukus pasmerkė du buvę aukšto rango JK Užsienio reikalų ministerijos valstybės tarnautojai. „Tokios nesąmonės nevertos Britanijos užsienio reikalų sekretoriaus“, – sakė Peteris Rickettsas. Jo įpėdinis Simonas Fraseris savo ruožtu pavadino J. Hunto komentarus „neįtikėtina sveiko proto stoka“. Tuo tarpu Europos Komisijos atstovas Margaritis Schinas per kasdieninę trumpą spaudos konferenciją Britanijos URM vadovo teiginius įvertino taip: „Pagarbiai priminčiau, kad visiems mums, o ypač užsienio reikalų ministrams, būtų naudinga retkarčiais atsiversti istorijos vadovėlį.“ Čekijos užsienio reikalų viceministras Tomašas Petršyčekas pavadino J. Hunto pareiškimus „apgailėtinais“. „ES tikrai nėra SSRS“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis. „Mūsų šalis iš patirties žino, kas yra sovietų įtakos zona: sprendimus dėl Europos priimame drauge Briuselyje, o Maskva priimdavo sprendimus dėl mūsų, nesitardama su mumis“, – pridūrė T. Petršyčekas. Huntas: mes priešinamės 51-erių J. Huntas neseniai perėmė diplomatijos vadovo pareigas iš Boriso Johnsono, kuris atsistatydino liepą, nes nepritarė premjerės Theresos May planui dėl „Brexit“ sąlygų. Įprastai švelniakalbis URM vadovas laikomas potencialiu vyriausybės vadovės įpėdiniu. Th. May plane numatyti glaudūs JK ir ES ryšiai prekybos srityje, tačiau jį per rugsėjį Zalcburge vykusį viršūnių susitikimą ryžtingai atmetė bloko lyderiai. Jie pareikalavo, kad Londono siūlymai būtų pergalvoti iki kito, spalio viduryje numatyto viršūnių sutikimo, tokiu būdu darydami Th. May didelį spaudimą. Jos centro dešinės Konservatorių partija, turinti mažumą parlamente, labai nevienareikšmiškai priėmė savo lyderės planą – šį klausimą premjerė turės aptarti per partijos suvažiavimą. Tuo tarpu J. Huntas leido suprasti, jog neatsisakys ES požiūrio kritikos ir pirmadienį pareiškė britų laikraščiui „The Daily Telegraph“, kad jo šalis jokiu būdu nepasiduos Briuselio griežtajai linijai. „Britanijos reakcija yra tokia: mes nebyrame ir nesilankstome... mes priešinamės“, – teigė jis. – Esame viena iš didžiųjų Europos šalių ir atėjo laikas pasakyti: „Neleisime, kad mus spaustų“.“

