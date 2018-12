Per incidentą Česterio zoologijos sode vienas žmogus apsinuodijo dūmais, bet jokių gyvūnų nebuvo pasigesta, nurodė pareigūnai. Įvykio liudininkai sakė, kad apie 11 val. 30 min. vietos (13 val. 30 min. Lietuvos) laiku gaisras kilo paviljone „Musoninis miškas“. Dėl vėjo liepsnos apėmė pastato pripučiamą stogą. Įstaiga nenurodė, kokia buvo gaisro priežastis. „Buvome labai susirūpinę dėl žmonių ir gyvūnų tame pastate“, – sakė Davidas Clough (Deividas Klu), gyvenantis kitapus kelio nuo statinio. „Čia mūsų artimiausi kaimynai – orangutanai ir gibonai, bet ten esama daug kitų gyvūnų, įskaitant laisvai skraidančius paukščius“, – pridūrė jis.

Zoologijos sodo pranešime sakoma, kad jo darbuotojai stengiasi „suvaldyti padėtį“. Įstaigos tinklalapyje „Musonų miško“ paviljono aprašyme sakoma, kad jame galima susipažinti su atogrąžų pasauliu ir jo gyventojais, pradedant mažyčiais vabzdžiais, baigiant krikodilais, laikomais tarp įvairiausių dydžių ir pavidalų egzotinių augalų. 1931 metais atsidaręs Česterio zoologijos sodas laiko apie 15 000 gyvūnų, sakoma jo direktoriaus Marko Pilgrimo pranešime. Įstaiga rūpinasi apie 500 rūšių, iš kurių pusė yra nykstančios. Sodas vykdo 70 gamtosaugos projektų šalyje ir užsienyje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.