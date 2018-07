Vaikas buvo užpultas šeštadienį prie vienos parduotuvės Vusteryje, vidurio Anglijoje. Berniukas dėl sunkių nudegimų ant rankos ir veido buvo paguldytas į ligoninę. Šiuo metu jis jau yra išrašytas iš ligoninės, tačiau kol kas nežinoma, kokių ilgalaikių pasekmių jo sveikatai turės tie nudegimai. 22, 25 ir 26 metų vyrams iš Londono bei 39 ir 41 metų vyriškiams iš Vulverhamptono buvo pareikšti kaltinimai susimokymu sunkiai sužaloti kūną, informavo Vakarų Mersijos policija. Įtariamųjų tapatybės paprastai būna paviešinamos pareiškus kaltinimus, tačiau policija nurodė, kad šįkart šios informacijos neatskleis „dėl teisinių priežasčių“. Vėliau šiandien kaltinamieji turėtų stoti prieš Kiderminsterio magistratų teismą.

