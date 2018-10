Šio žingsnio imtasi Jungtinei Karalystei ieškant būdų sumažinti savižudybių skaičių. Theresa May į naują savižudybių prevencijos ministro postą paskyrė Jackie Doyle-Price. Apie ministrės paskyrimą pranešta trečiadienį Londone pusšimčio valstybių atstovams susirinkus į psichikos sveikatai skirtą susitikimą. Premjerė taip pat pažadėjo skirti 1,8 mln. svarų (2,1 mln. eurų), kad samariečių labdaros organizacija galėtų toliau nemokamai teikti psichologinę pagalbą telefonu. Kasmet Anglijoje nusižudo apie puspenkto tūkstančio žmonių. Judėjimas „Campaign Against Living Miserably“, užsiimantis vyrų savižudybių prevencija, ministrės paskyrimą pavadino svarbiu laimėjimu. Anot judėjimo vadovo Simono Gunningo, šis žingsnis naudingas, nes „padės geriau suvokti savižudybę ir jos baisų poveikį, pašalins stigmą nuo šio klausimo ir prisidės prie paramos visiems, kurie yra su tuo susidūrę“.

