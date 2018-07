Matthew Rowley nacionalinio transliuotojo BBC naujienų laidai sakė, jog ligoninėje gydomas jau sąmonę atgavęs jo 45 metų brolis Charlie pasakojo suradęs kvepalų buteliuką. Tačiau policijos pareigūnai atsisakė patvirtinti šią informaciją naujienų agentūrai AFP. Didžiosios Britanijos policija penktadienį paskelbė radusi „buteliuką“ su „Novičiok“ vieno iš dviejų britų, praeitą mėnesį apsinuodijusių šiuo cheminiu ginklu, namuose Eimsberyje, šalia Anglijos pietinio Solsberio miesto. Ch. Rowley buvo atvežtas į ligoninę birželio 30-ąją, praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo hospitalizuota jo draugė Dawn Sturgess. Moteris neteko sąmonės po kontakto su ta pačia nuodinga medžiaga, o liepos 8 dieną D. Strugess mirė. Pasak pareigūnų, tyrimai netoliese esančioje Porton Daune įsikūrusioje Britanijos gynybos laboratorijoje parodė, kad porą paveikė „Novičiok“. Buvo manoma, kad Eimsberyje britų pora apsinuodijo palietę kažkokį „Novičiok“ užterštą daiktą ir gavę „didelę dozę“ šios medžiagos. Vietos atstovas parlamente Johnas Glenas anksčiau BBC radijui sakė, jog tą daiktą pora galėjo rasti netyčia, nes „turėjo įprotį tikrinti šiukšliadėžes“. D. Sturgess gyveno miestelio benamių nakvynės namuose. Buvęs Rusijos karinės žvalgybos pulkininkas Sergejus Skripalis ir jo duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti susmukę Solsberyje. Nustatyta, kad jie buvo apnuodyti „Novičiok“ medžiaga. Po ilgai trukusio gydymo tėvas ir duktė galiausiai buvo išrašyti iš ligoninės. Britanija ir jos sąjungininkės kaltina Rusiją mėginus nužudyti buvusį S. Skripalį, kuris anksčiau Rusijoje buvo nuteistas kalėti už slaptos informacijos perdavimą Didžiosios Britanijos saugumo tarnybai MI6, bet po to perduotas Vašingtonui per apsikeitimą šnipais. 2010 metais S. Skripalis persikėlė gyventi į Britaniją. Vis dėlto Maskva griežtai neigė turinti ką nors bendra su buvusio šnipo apnuodijimu, išprovokavusiu aštrią tarptautinę diplomatinę krizę. Britų pareigūnams nepavyko nustatyti, ar Ch. Rowley ir D. Sturgess paveikusi medžiaga yra iš tos pačios partijos, kaip ir panaudota prieš Skripalius. Tačiau jie patvirtino, kad pagrindinė tyrimo kryptis yra ryšys tarp incidentų Eimsberyje ir Solsberyje.

