Šia kampanija, kuri buvo pavadinta „Liaudies balsu“ („People's Vote“), siekiama, kad būtų surengtas referendumas, kuriame visuomenė galėtų nuspręsti, ar, jų nuomone, galutinis „Brexit“ susitarimas būtų palankus Britanijai, ar ne. Kampanija bus pradėta Londone, ir jos pristatymo renginyje kalbas sakys valdančiosios konservatorių partijos, taip pat opozicinės leiboristų, liberalių demokratų ir žaliųjų partijų atstovai, taip pat „Žvaigždžių kelio“ (Star Trek) aktorius Patrickas Stewartas. Susiję straipsniai: Ekspertai: „Brexit“ kampanija pažeidė JK balsavimo taisykles ES lyderiai patvirtino „Brexit“ derybų gaires Kampanijai vadovaus organizacija „Open Britain“, kuri buvo suformuota prieš 2016 metų referendumą vykusios oficialios Didžiosios Britanijos pasilikimo ES sudėtyje kampanijos („Remain“) pagrindu. Ji vienija septynias kitas prieš „Brexit“ protestuojančias grupes, kurios yra įsikūrusios tame pačiame Londono biure, bei organizaciją „Wales for Europe“. „Nesvarbu, ar manote, kad vyriausybė išsiderės gerą susitarimą, arba kad tas susitarimas bus blogas. Bet kuriuo atveju, „Brexit“ neabejotinai yra labai svarbus susitarimas“, – pareiškė „Open Britain“ vykdomasis direktorius Jamesas McGrory. „Brexit“ nėra neišvengiamas. Realu bus tai, ką išsiderės vyriausybė, o ne tai, kas buvo žadėta prieš referendumą. Nereikėtų manyti, kad tai yra jau nuspręstas reikalas“, – pažymėjo jis. „Brexit“ padarys poveikį kiekvienam, gyvenančiam šioje šalyje. Štai kodėl sprendimas dėl mūsų ateities turėtų būti patikėtas ne 650 politikų, o 65 mln. žmonių“, - sakė J. McGrory. „Mažai laiko“ Per mitingą, kuriame bus paskelbta apie kampanijos pradžią, liberaliems demokratams atstovaujanti parlamentarė Layla Moran ketina pareikšti, jog „gali atrodyti, kad aplinkybės mums, kaip judėjimui, yra nepalankios, tačiau kovoti už tai, kuo tiki, niekada nebūna lengva“. „Turime mažai laiko, tačiau savo pusėje turime žmonių galią. Kartu galime pasiekti šį tą nepaprasto“, - mano L. Moran. Nors iki Britanijos pasitraukimo iš ES liko mažiau nei metai, „Brexit“ klausimas šalyje tebėra prieštaringai vertinamas. Per 2016 metų birželį įvykusį referendumą dėl Britanijos narystės ES už pasitraukimą iš Bendrijos pasisakė 52 proc. Jungtinės Karalystės Didžiosios Britanijos, Airijos ir Sandraugos gyventojų, taip pat užsienyje gyvenančių britų, kurie yra gyvenę Britanijoje per pastaruosius 15 metų. Britanija iš ES ketina pasitraukti 2019 metų kovą. Pereinamasis laikotarpis tęsis iki 2020-ųjų pabaigos. Pereinamojo laikotarpio susitarimas nebus galutinai patvirtintas, jeigu Britanija ir likusios 27 ES valstybės narės iki spalio – Briuselio nustatyto derybų termino – nesutars dėl „Brexit“ sąlygų. Iki šiol Britanija yra žadėjusi pasitraukti iš bendrosios rinkos ir muitų sąjungos. Nepaisant to, Londonas siekia išsaugoti kuo glaudesnius ryšius su Europos bloku. Kaip parodė praėjusį mėnesį atlikta 2 019 suaugusių britų apklausa, kurią internetu surengė rinkos tyrimų ir konsultacijų įmonė „ComRes“ ir kurios rezultatai buvo paskelbti už Britanijos pasitraukimą iš ES griežtai pasisakančiame dienraštyje „The Daily Express“, 35 proc. apklaustųjų nori, kad būtų surengtas antrasis referendumas, o likę 65 proc. respondentų tam nepritaria.

