„Manome, kad priminimas per Kalėdas apie „būtinybę pateikti prašymą“, norint pasilikti šalyje, kurią vadiname savo namais... bus sutiktas gana blogai visoje Jungtinėje Karalystėje. Blogai pasirinktas laikas, @UKhomeoffice“, – parašė Britanijoje gyvenantiems ES piliečiams atstovaujanti grupė „the3Million“ socialiniame tinkle.

ES piliečiai, norintys pasilikti Britanijoje,iki 2021 metų birželio 30 dienos turės pateikti prašymą ir sumokėti po 65 svarus (72 eurų) už kiekvieną 16 metų ir vyresnį asmenį arba po 32,5 svaro už vaikus, jaunesnius nei 16 metų.

Pagal šią schemą, kuri dabar yra bandoma, jiems reikės pateikti tapatybę patvirtinančius dokumentus, įrodyti gyvenamąją vietą. Taip pat bus patikrinti duomenys apie prašymą teikiančių asmenų teistumą.

ES valstybių piliečiai, gyvenantys Britanijoje penkerius metus ir ilgiau, galės prašyti „nuolatinio gyventojo“ (settled) statuso.

EU citizens and their families will need to apply to the EU Settlement Scheme to continue living in the UK after 31 December 2020.

Find out more: https://t.co/S5UB9n8iFU #Brexit pic.twitter.com/HdqySqRk8M

— Home Office (@ukhomeoffice) December 27, 2018