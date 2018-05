„Brexit“ sekretorius Davidas Davisas sakė, kad vadinamojoje baltojoje knygoje bus pateikti „detalūs, ambicingi ir tikslūs paaiškinimai“ dėl vyriausybės pozicijos prieš 2019 metų kovą numatomą Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš ES. „Joje bus pateiktos mūsų ambicijos dėl JK būsimų santykių su ES, turint omenyje mūsų viziją dėl JK būsimo vaidmens pasaulyje“, – sakė jis. Dokumentas, kurį, kaip pranešama, sudarys maždaug 100 puslapių, bus paskelbtas prieš birželio pabaigoje įvyksiantį ES viršūnių susitikimą. Theresos May vyriausybė dar nenusprendė, kaip atrodys prekybiniai ryšiai Britanijai pasitraukus iš ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos. Ministrė pirmininkė reikalavimus apsaugoti esamas darbo vietas ir prekybą su bloku bando suderinti su troškimu formuoti naują nepriklausomą prekybos politiką. ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier šią savaitę sakė, kad reikšmingos pažangos nebuvo padaryta nuo ES lyderių praėjusio susitikimo kovo pabaigoje, ir perspėjo, kad prieš kito mėnesio susitikimą būtina išspręsti tam tikrus svarbius klausimus. Opozicijoje esančių leiboristų lyderis Jeremy Corbynas Th. May pasakė, kad jei ji negali nuspręsti dėl kelio į priekį, vadovavimą perims jis. „Vyriausybė taip užsiėmusi derybomis su savimi, kad negali derėtis su niekuo kitu“, – Bendruomenių Rūmų nariams sakė jis. „Po referendumo praėjo 23 mėnesiai. Turime tik 10 mėnesių deryboms užbaigti, o vyriausybė yra visiškai sutrikusi“, – pridūrė jis. Th. May pakartojo tris savo tikslus: siekti nepriklausomos prekybos politikos, užtikrinti kuo sklandesnę prekybą su ES ir išvengti problemų tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. Ji pripažino, kad tai pasiekti yra „nelengva, (kad) tai yra sunku“, bet tvirtino, kad tik jos vyriausybė įvykdys 2016 metų referendume priimtą sprendimą pasitraukti iš ES. Svarbūs ministrai antradienį buvo susitikę aptarti vyriausybės galimybių dėl būsimos muitų tvarkos, bet ir vėl negalėjo susitarti. Reikalus dar labiau komplikavo pranešimai, jog D. Davisas ministrei pirmininkei pasakė, kad jos palaikomas modelis būtų neteisėtas pagal tarptautinę teisę. Laikraštis „The Times“ pranešė, kad generalinio prokuroro buvo paprašyta skubiai pateikti teisinę nuomonę dėl abiejų pasiūlymų, kol sprendimas dar nepriimtas. Th. May teikia pirmenybę modeliui, pagal kurį Britanija ES vardu rinktų mokesčius už blokui skirtas prekes ir taikytų britiškus mokesčius šalyje liekančioms prekėms. Pagal griežtosios linijos „Brexit“ šalininkų remiamą alternatyvą, naudojantis technologijomis būtų mažinama muitinės patikrinimų būtinybė. Dauningo gatvė yra pripažinusi, kad dėl abiejų pasiūlymų dar reikia padirbėti.

