Šis klausimas kėlė problemų ankstesnėse taikos derybose. Tikimasi, kad sužeistųjų evakuacija atvers kelią naujoms deryboms, sakoma Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerijos pranešime. „Saudo Arabijos vadovaujama koalicija sutiko (pradėti) sužeistųjų husių evakuaciją iš Jemeno, kuri tapo viena svarbių kliūčių Jungtinių Tautų derybose Ženevoje rugsėjo mėnesį, – nurodoma jame. – Koalicijos pajėgos leis JT prižiūrėti sužeistų husių, tarp kurių yra bemaž penkiasdešimt sužeistų kovotojų, evakuaciją į Omaną prieš kitą derybų ratą, kurį siūloma surengti vėliau šį mėnesį Švedijoje.“ Rijade ir Abu Dabyje pirmadienį apsilankęs J. Huntas susitiko su Saudo Arabijos karaliumi Salmanu, sosto įpėdiniu Mohammedu bin Salmanu ir Jungtinių Arabų Emyratų bei Jemeno lyderiais. Susiję straipsniai: Jemeno Chudaidoje per naujausius susirėmimus žuvo 149 žmonės Per susirėmimus Jemeno Chudaidoje žuvo mažiausiai 61 žmogus J. Hunto trumpo vizito į Persijos įlankos regioną tikslas buvo užtikrinti didesnę paramą JT pastangoms užbaigti beveik ketverius metus trunkantį konfliktą Jemene ir daryti spaudimą Saudo Arabijai dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo. „Mano susitikimuose padarėme pažangą šalindami didžiausią kliūtį anksčiau siūlytoms deryboms ir paruošėme patikimą kelią kovinių veiksmų deeskalacijai“, – po kelionės kalbėjo užsienio reikalų sekretorius. „Palikau regioną padrąsintas šių pažangos ženklų, ir esu pasiryžęs daryti viską, kad jie pavirstų į tvarią taiką Jemeno žmonėms“, – sakė jis. Didžioji Britanija ir Jungtinės Valstijos yra pagrindinės ginklų tiekėjos Saudo Arabijai, kuri vadovauja Jemeno vyriausybę palaikančiai tarptautinei koalicijai, kovojančiai su Irano remiamais husių sukilėliais. Londonas siekia regioninių partnerių paramos JT tarpininkaujamoms taikos deryboms. „Diplomatija ir derybos yra vienintelis būdas užbaigti šį konfliktą. Mane drąsina tai, kad Saudo Arabija ir JAE išreiškė savo paramą JT taikos procesui, kuriam vadovauja JT specialusis pasiuntinys Martinas Griffithsas, pridūrė J. Huntas. „Aš ir toliau kalbėsiu su partneriais apie geriausią būdą Saugumo Tarybai paremti JT specialiojo pasiuntinio pastangas šiame politiniame procese ir pagerinti humanitarinę padėtį“, – nurodė jis. M. Griffithsas lapkričio 16 dieną informuos JT Saugumo Tarybą apie padėtį Jemene.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.