D. Tuskas sukėlė mažutę sensaciją per Zalcburge įvykusį sunkų Europos Sąjungos viršūnių susitikimą dėl „Brexit“, kai „Instagram“ paskelbė nuotrauką, kurioje siūlo ministrei pirmininkei pyragaičių. „Gal pyragaitį? Apgailestauju, vyšnių nėra“, – prirašė D. Tuskas. Šis kandus komentaras yra susijęs su Briuselio kaltinimais, kad Th. May išeidama iš bloko „išsirenka vyšnias“ – geriausias narystės jame dalis. Jos „skyrybų“ pasiūlyme numatoma JK ir ES laisvosios prekybos zona prekėms, kurioje galiotų bendros taisyklės. Tačiau pagal pasiūlymą Britanija atsisakytų laisvo žmonių judėjimo principo ir vykdytų savo migracijos politiką. Susiję straipsniai: Žiniasklaida: Theresai May – Merkel akibrokštas Macronas: Britanijos premjerės pasiūlymai dėl „Brexit“ – nepriimtini ES nori užtikrinti, kad likusios 27 narės nepasektų Britanijos pavyzdžiu ir nebandytų išstoti išsaugant laisvosios prekybos teikiamus privalumus. Th. May planas Zalcburge ketvirtadienį buvo atmestas, o minimas D. Tusko įrašas tik padidino tai, ką keli britų laikraščiai pavadino jos pažeminimu. Ministrė pirmininkė penktadienį pabandė atgauti pozicijas pareikšdama, kad „Brexit“ derybos atsidūrė aklavietėje. Th. May sakė, jog tai, kad ES atmetė jos planą nepasiūlydama jokios alternatyvos, yra „nepriimtina“. Ji taip pat pareiškė, kad iš ES tikisi pagarbos derybų procese. Šią žinią šeštadienį dar labiau akcentavo J. Huntas, kalbėdamas per transliuotojo BBC radiją „Today“. „Nelaikykite britų mandagumo silpnumu, – pareiškė jis. – Mums reikia sureguliuoti toną, o jos įžeidinėjimas, britų įžeidinėjimas socialinėje žiniasklaidoje, vėlimasis į šiuos konfliktus, kai vadini žmones melagiais ir taip toliau, nėra būdas mums rasti sprendimą šiai sunkiai situacijai“. D. Tuskas penktadienį vakare paskelbė pareiškimą, kuriame save pavadino „artimu JK draugu ir tikru ministrės pirmininkės May gerbėju“. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas) anksčiau kai kuriuos „Brexit“ šalininkus britų politikoje pavadino „melagiais“. Kaip abi šalys ketina judėti į priekį senkant laikui iki Britanijos išstojimo kovo 29 dieną, lieka neaišku, nors D. Tuskas penktadienį pareiškė esantis „įsitikinęs, kad visiems naudingas kompromisas tebėra įmanomas“. Th. May jaučia vis didesnį euroskeptikų savo Konservatorių partijoje spaudimą atsisakyti vadinamojo Čekerso plano ir parengti mažiau ambicingą „planą B“, pagal kurį nebūtų išlaikomi tokie glaudūs JK ir ES ryšiai. Laikraštis „The Daily Telegraph“ pranešė, kad ministrai ketina pasinaudoti vyriausybės pirmadienio susirinkimu ir paraginti ministrę pirmininkę rengti alternatyvą Čekerso planui.

