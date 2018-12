Davidas McGreavy vaikų namuose nužudė ketverių Paulą Ralphą ir dvi jo sesutes – dvejų Dawn ir devynių mėnesių Samanthą.

Berniuką žudikas pasmaugė, Dawn perpjovė gerklę, o mažoji Samantha mirė nuo kaukolės pažeidimų. D. McGreavy, kuris buvo artimas šeimos draugas, teisme sakė, kad vaikus nužudė, nes vienas iš jų nesiliovė verkęs. 1973 metais vyras nuteistas laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos.

Malonės suteikimo taryba patvirtino, jog po svarstymo buvo priimtas sprendimas minėtąjį asmenį paleisti į laisvę. Nužudytųjų vaikų motina Elsie Dorothy Urry „The Sun“ sakė: „Tas gyvulys su mano vaikais pasielgė taip pat, ką darė Moorsų žudikai. Skirtumas tas, kad Ianas Brady ir Myra Hindley iki mirties buvo kalėjime. Kodėl jis kitoks? Jis ant tvoros pasmeigė mano vaikus – išniekino ir vertė kentėti. Norėjau, kad jis mirtų, kad kentėtų. Teisme mane patikino, kad jo įvykdytas nusikaltimas toks siaubingas, jog jis niekada neišeis į laisvę. Mano maldos liko neišklausytos, jaučiuosi išduota – jis išeina į laisvę“.

Dokumentas iš Malonės suteikimo tarybos apie D. McGravy bylą remiasi tiek paties žudiko, tiek jo motinos liudijimais, kaip siaubingai jo ir jos gyvenimą pakeitė įvykdytas nusikaltimas.

Be to, dokumente teigiama, kad per tuos 45 metus kalėjime vaikų žudikas „labai pasikeitė“.

„Jis išmoko savitvardos, be to, puikiai supranta, kokių problemų turi, ir kas jas sukėlė. Psichologas įvardijo daugybę veiksnių, lemiančių, jog ateityje D. McGreavy nebeturėtų daugiau nusikalsti. Tai reiškia, kad minėtasis asmuo išmoko save kontroliuoti, net ir didžiausio streso akivaizdoje geba išlikti ramus. Taip pat noriai bendradarbiavo su pareigūnais, o tai reiškia, kad sugebės laikytis paleidimo į laisvę sąlygų. Vienas iš apsauginių veiksnių – draugių ir šeimos palaikymas“, – teigiama tarybos išplatintame paaiškinime, kuriame akcentuojama, kad pagrindinis jų prioritetas – visuomenės saugumas.

D.McGreavy ne kartą prašė suteikti jam malonę, paskutinį kartą jam buvo atsakyta 2016 metais. Pagaliau į laisvę iš C kategorijos „Warren Hill“ kalėjimo jis išeis po Kalėdų.