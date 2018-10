Pasak premjerės, Jungtinės Karalystės vidaus reikalų sekretorius Sajidas Javidas „ėmėsi priemonių dėl visų įtariamųjų“. Ji nurodė, kad šios priemonės susijusios su draudimu įvažiuoti į Britaniją ir anksčiau išduotų vizų panaikinimu. Th. May pabrėžė, kad „vizos bus panaikintos dar šiandien“. Kalbėdama parlamente premjerė pasmerkė žurnalisto nužudymą ir pridūrė: „Leidome Saudo Arabijai aiškiai suprasti, kad ji privalo bendradarbiauti su Turkija ir atlikti visapusišką tyrimą.“ Praėjusį savaitgalį Saudo Arabijos valstybinė televizija pranešė, kad amerikiečių laikraščiui „The Washington Post“ straipsnius rašęs J. Khashoggi, remiantis pirminiais tyrimo rezultatais, žuvo per muštynes Saudo Arabijos konsulate Stambule. Saudo Arabijoje dėl šios bylos sulaikyta 18 žmonių. Tačiau Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas antradienį pareiškė, kad šio žurnalisto nužudymas buvo iš anksto suplanuotas.

