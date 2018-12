Toks pareiškimas buvo padarytas prie pietrytinės Anglijos pakrantės perėmus dar du laivus su 12 migrantų. Per Kalėdų savaitę panašių mėginimų patekti į JK staigiai padaugėjo. Per vieną vėliausių incidentų penktadienį apie 9 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku netoli judraus Doverio uostamiesčio nedideliame laive buvo pastebėti aštuoni iraniečiai. Žmonės buvo perkelti į pakrantę, kur buvo patikrinta jų sveikatos patikroms ir laukė pokalbiai su migracijos tarnybų pareigūnais. Maždaug šešiomis valandomis anksčiau pasieniečiai sulaikė vieną sirą ir tris iraniečius, rastus netoliese aptiktoje pripučiamoje valtyje. Anot Vidaus reikalų ministerijos, jos vadovas Sajidas Javidas penktadienį pasitarė su aukšto rango pareigūnais ir paprašė savo kolegos iš Prancūzijos savaitgalį su juo susisiekti. S. Javidas taip pat pavedė vienam policijos pareigūnui prižiūrėti atsaką į incidentus ir paprašė kasdien jį informuoti apie padėtį, pridūrė VRM. Be to, S. Javidas svarsto, ar dislokuoti papildomų sienos apsaugos laivų Lamanše, nors būgštaujama, kad toks sprendimas gali paskatinti daugiau žmonių mėginti kirsti sąsiaurį. Imigracijos ministrė Caroline Nokes šeštadienį lankysis Doveryje, kur aptars padėtį mieste su sienos apsaugos pareigūnais. Ketvirtadienį ji pareiškė, kad naujas atvykėlių antplūdis kelia „didelį susirūpinimą“, trijose Kento vietovėse radus 23 iraniečius. Nuo spalio reikšmingai padaugėjo norinčiųjų kirsti Lamanšą – vieną judriausių pasaulyje laivybos kelių. Valdžios atstovams abiejose sąsiaurio pusėse sunkiai sekasi pažaboti suintensyvėjusius migrantų srautus.

