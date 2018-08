Dominicas Raabas pažymėjo, jog „tebėra tikras“, kad susitarimas su ES bus pasiektas, tačiau, nepaisant to, turi pristatyti vyriausybės rekomendacijas ruoštis galimam pasitraukimui nesudarius susitarimo. Londonas ir Briuselis dar nesusitarė dėl ateinančių metų kovo pabaigoje numatyto Britanijos išstojimo iš Bendrijos sąlygų. Londono parengta strategija numato, kad Britanija turėtų išlaikyti glaudžius ryšius su ES prekybos srityje. Tačiau kai kuriuos šios strategijos punktus Briuselis atmetė. „Vis dar esu tikras, kad geras susitarimas yra ranka pasiekiamas, ir tai yra mūsų pagrindinis, pats svarbiausias prioritetas“, – sakė D. Raabas. „Jei ES reakcija bus kryptinga ir pragmatiška, sudarysime tvirtą susitarimą, naudingą abiem pusėms“, – sakė „Brexit“ sekretorius BBC radijui. „Tačiau turime būti pasirengę apsvarstyti alternatyvą“, – pažymėjo jis. „Kai kuriais atvejais tai reikštų vienašališkus veiksmus, kuriais būtų siekiama išlaikyti kiek įmanoma didesnį tęstinumą trumpuoju laikotarpiu, jei nebus pasiektas susitarimas – nepriklausomai nuo to, ar ES atsakys tuo pačiu“, – kalbėjo sekretorius. ES ir Britanija galutinį susitarimą dėl šalies išstojimo sąlygų norėtų sudaryti iki spalio pabaigos, kad liktų pakankamai laiko parlamentams jį patvirtinti iki 2019 metų kovo 29 dieną numatyto oficialaus pasitraukimo. Britanijos vyriausybė ketvirtadienį turi paskelbti pirmąsias 25 iš maždaug 80 techninių rekomendacijų verslui ir piliečiams, ką jie turi padaryti, kad pasirengtų galimam išstojimo iš ES be galutinio susitarimo scenarijui. „Mums visiems rūpimas tikslas yra sudaryti sąlygas sklandžiam, nenutrūkstamam verslo, transporto, infrastruktūros, mokslinių tyrimų, pagalbos programų ir finansinių srautų funkcionavimą“, – sakė D. Raabas. Kaip pavyzdį jis pateikė medikamentus, nurodęs, kad Britanija pripažins ES pagamintus vaistus, kurie buvo patikrinti atlikus gaminių partijos bandymą. Anot sekretoriaus, Britanija jau yra sukaupusi daugiau kaip 200 pavadinimų vaistų atsargas, kurių turėtų užtekti trims mėnesiams, ir, bendradarbiaudama su vaistų gamintojais, sieks sukaupti pakankamai vaistų dar šešių savaičių laikotarpiui, kad būtų pasirengta nepalankiausiam scenarijui. D. Raabas sakė, kad Britanija ir ES jau rado kompromisą dėl maždaug 80 proc. klausimų, tačiau Airijos sienos problema tebėra neišspręsta.

