Claire O'Neill (Kler O'Nil), kurią pakeis dar neįvardytas jaunesnysis ministras, pareiškė, kad jai „labai liūdna“ trauktis iš lapkritį Glazge vyksiančio COP26 forumo pirmininkės pareigų.

Savo „Twitter“ žinutėje, išsiųstoje iš oficialios paskyros „COP26President“, C. O'Neill teigė, kad jos vaidmuo buvo „panaikintas“, nes vyriausybė „negalėjo pakęsti“ minties, jog viršūnių susitikimui vadovaus nepriklausomi specialistai.

„Gaila, kad nuo mūsų paskyrimo dienos nebuvo surengta nė vieno kabineto posėdžio, skirto klimato klausimams aptarti. Linkime COP komandai viso geriausia reaguojant į nepaprastąją klimato padėtį“, – parašė K. O'Neill.

Tuo metu vyriausybė pareiškimu patvirtino, kad ji nebeeina šių pareigų.

Ministras pirmininkas Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) „dėkoja Claire už jos darbus, ruošiantis viršūnių susitikimui dėl klimato kaitos, kuris bus labai sėkmingas ir ambicingas“, – pažymima pareiškime.

„Pasirengimas viršūnių susitikimui tęsis reikiamu tempu ir netrukus bus patvirtintas pakeitimas. Nuo šiol tai bus ministro lygio postas“, - pridūrė vyriausybė.

Ši žinia nuskambėjo likus vos kelioms valandoms iki Britanijos oficialaus išstojimo iš Europos Sąjungos.

C. O'Neill, B. Johnsono pirmtakės Theresos May (Terezos Mei) kabinete dirbusi jaunesniąja energetikos ministre, per gruodį Madride vykusias derybas COP25 sakė naujienų agentūrai AFP, kad klimato kaita 2020 metais Didžiajai Britanijai bus „svarbiausias tarptautinio lygio prioritetas“.

Komentuodamas į C. O'Neill atleidimą, klimato ir energetikos tyrimų instituto „Power Shift Africa“ direktorius Mohamedas Adow (Mohamedas Adau) nurodė, jog COP26 pirmininkui būtų buvę sunku atlikti savo pareigas neužimant posto ministrų kabinete.

„Norint pasiekti sėkmingą rezultatą, reikėtų, kad deryboms pirmininkaujantis asmuo turėtų tikros politinės įtakos“, – sakė A. Adow.

„COP26 turi būti sėkmingos visos planetos labui, jau nekalbant apie Boriso Johnsono reputaciją pasaulinėje arenoje, – pridūrė jis. – Anksčiau tai buvo sunkus darbas; dabar jis bus dar sunkesnis, o laikrodis tiksi.“