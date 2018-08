Pasitraukimą iš ES palaikantis L. Foxas pareiškė, kad tikimybė, jog „Brexit“ įvyks neturint galutinio susitarimo, siekia 60 procentų. Dėl to jis kaltina vyriausiąjį ES derybininką Michelį Barnier (Mišelį Barnjė). „Manau, kad (Europos) Komisijos nesutaikomumas stumia mus (išstojimo iš ES) nepasiekus susitarimo link“, – interviu laikraščiui „The Sunday Times“ sakė sekretorius. „Jei ES nuspręs teikti pirmenybę nerenkamųjų teologinei manijai, o ne Europos žmonių gerovei, tada bus biurokratų, o ne žmonių „Brexit“. Tuo atveju liks tik viena baigtis“, – teigė L. Foxas. Susiję straipsniai: May ir Macronas per neformalų susitikimą aptars „Brexit“ Kruvinų protestų sukrėstoje Zimbabvėje laukiama prezidento rinkimų rezultatų Pasak jo, M. Barnier atmetė britų premjerės Theresos May (Terezos Mei) ir jos kabineto parengtą naujausią planą dėl „Brexit“ vien todėl, kad „niekada anksčiau to nedarėme“. Taigi, pridūrė sekretorius, blokui teks pačiam „parodyti mums (planą), kuris, jo nuomone, būtų mums priimtinas“. „27 ES valstybėms teks pačioms apsispręsti, ar jos norėtų ir toliau laikytis Europos Komisijos ideologinio grynumo jų realiosios ekonomikos kaina“, – nurodė jis. Th. May per penktadienį įvykusį susitikimą su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emanueliu Makronu) Viduržemio jūros pakrantėje aptarė minėtą planą, kuris suskaldė britų vyriausybę ir nesulaukė ES derybininkų palaikymo. Londonas turi vos kelis mėnesius, kad prieš spalio viduryje vyksiantį ES viršūnių susitikimą pasiektų susitarimą dėl JK išstojimo iš Bendrijos, turinčio įvykti 2019-ųjų kovo 29-ąją.











