Liko 80 dienų

Dar 12 savaičių, ir Didžioji Britanija iš Europos Sąjungos išlėks į precedento neturinčią teisinę nežinią, jei ministrė pirmininkė Theresa May nesugebės parlamentarams įpiršti kone vienbalsiai nekenčiamo „Brexit“ susitarimo. Šiuo metu vyksta kova, kad taip neįvyktų.

Daugiau nei 200 Parlamento narių raštu kreipėsi į Th. May, ragindami atsisakyti scenarijaus be susitarimo, o jungtinė skirtingoms partijoms atstovaujančių aukšto lygio įstatymų leidėjų grupė bando užkirsti kelią bet kokioms išlaidoms nenumatytų atvejų planui be aiškaus Bendruomenių rūmų sutikimo.

Šis ėjimas – naujausias parlamentinės taktikos panaudojimas siekiant pakeisti vyriausybės politiką „Brexit“ klausimu – remiasi tuo, kad dauguma parlamentarų priešinasi galimiems išstojimo be susitarimo rezultatams, kurie darbo vietoms ir pramonei atneštų daug žalos.

Th. May pakvietė oficialų laišką pasirašiusius įstatymų leidėjus antradienį susitikti pokalbiui. Tačiau lieka neaišku, ką ministrė pirmininkė gali jiems pasiūlyti, nes ji ir toliau naudojasi išstojimu be susitarimo kaip priemone išpešti Parlamento pritarimą savo siūlomoms sąlygoms. Sekmadienį Th. May pareiškė, kad jei kitą savaitę vyksiančio balsavimo metu jos pasiūlymui nebus pritarta, šalis atsidurs „nežinomoje teritorijoje“.

„Nemanau, kad kas nors gali tiksliai pasakyti, kokios reakcijos galime tikėtis iš Parlamento“, – per Andrew Marro pokalbių laidą BBC pasakė JK premjerė.

Ši žinutė liečia parlamentarus visame „Brexit“ spektre – Parlamentas gali visiškai nutraukti išėjimą iš ES, siekti antrojo referendumo, priversti išstoti iš ES be susitarimo, užvilkinti procesą arba paskatinti nacionalinius rinkimus. (Gruodžio mėnesį rašėme, kad termino pratęsimas iki kovo 29 d. atrodo vis labiau tikėtinas).

Th. May kitą savaitę bandys praskinti kelią balsavimui dėl susitarimo, nors opozicija tokia pat nepermaldaujama, kokia buvo ir prieš Kalėdas, o ministrė pirmininkė iš Europos Sąjungos neišgręžė nieko naujo. Jos strategija – laimėti Parlamento palankumą pasiūlant tris dalykus: teisę pareikšti nuomonę dėl būsimo prekybos susitarimo, tam tikras konkrečias priemones Šiaurės Airijos atžvilgiu ir daugiau garantijų iš bloko dėl susitarimo punktų. „Mes vis dar dirbame prie šio klausimo“, – teigė ji sekmadienį, likus maždaug savaitei iki balsavimo.

Kas dar pasikeitė nuo Kalėdų? Ne kažin kas, iš esmės – štai kas:

Šiaurės Airijos demokratinė unionistų partija vis dar priešinasi susitarimui. Th. May per šventes apskambino ES vadovus, kad užsitikrintų garantijas, kurių siekia. Konservatorių partijos nariai pasisako už „Brexit“ be susitarimo, prieštaraudami tiek Th. May susitarimui, tiek pasilikimui ES. „YouGov“ apklausos duomenimis, jei referendumas būtų surengtas dabar, proeuropiečiai įveiktų euroskeptikus. Planas palikti bloką be susitarimo susidūrė su tam tikrais trikdžiais.

„Brexit“ trumpai

Stiprus troškimas. Airijos ministras pirmininkas Leo Varadkaras pranešė, kad jiedu su Vokietijos kanclere Angela Merkel aptarė, kaip galėtų padėti Theresai May jos mūšyje su skeptikais. Ketvirtadienį Vokietijos lyderės iniciatyva abu vadovai 40 minučių kalbėjosi telefonu.

Naujas sumanymas. Apsikeitimas laiškais – naujausias politikų sumanymas, bandant išeiti iš Airijos „apsidraudžiamojo plano“, įtraukto į Th. May susitarimą, aklavietės, praneša „Irish Times“. Iš ES ir JK susirašinėjimo aišku, kad „apsidraudžiamasis planas“ laikinas ir bus pakeistas prekybos susitarimu, sakoma dokumente.

Niūrūs faktai. Pirmoji naujųjų metų savaitė Jungtinės Karalystės ekonomikai atnešė blogų naujienų: pernai būsto rinka išgyveno sunkiausius metus nuo 2013-ųjų; vartotojai ir toliau nelinkę skolintis; paslaugų rinka ir toliau išlieka vangi. „IHS Markit“ duomenimis, paskutinį praėjusių metų ketvirtį bendras augimas sulėtėjo ir siekia vos 0,1 proc.

Nuodai. Demokratinės unionistų partijos pirmininko pavaduotojas Nigelas Doddsas sekmadienį paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad „fundamentalios problemos, dėl kurių šis susitarimas yra blogas, per Kalėdų pertrauką nepasikeitė. „Apdraudžiamasis planas“ tebėra tas nuodas, dėl kurio bet koks balsavimas dėl išstojimo susitarimo bus toksiškas“, – tvirtina N. Doddsas.

Vaistai. Sveikatos apsaugos sekretorius Mattas Hancockas pareiškė esąs įsitikinęs, jog nepaisant, kaip susiklostys „Brexit“, Didžioji Britanija užsitikrins „netrukdomą“ vaistų tiekimą. Tačiau jis įspėjo, kad tai nėra visiškai valdžios kompetencija.

Sunkvežimių testas. Nenaudojamas Kento oro uostas bus naudojamas bandymams, siekiant patikrinti, kaip JK susitvarkytų su sunkvežimių kamščiais keliuose, įvedus naujus pasienio patikrinimus, kurie būtų taikomi tuo atveju, jei šalis paliktų ES be susitarimo, praneša BBC.

Rinkų naujienos. Sterlingas 2018 m. nukrito daugiau kaip 5 proc. po to, kai buvo suabejota, ar pavyks įgyvendinti tvarkingą išstojimą iš bloko. Parlamento nariams sugrįžus į darbą, pirmadienį svaro ir dolerio santykis buvo 1,2749. Tuo tarpu „BlackRock“ prognozuoja, kad auksas, tradiciškai saugus kapitalas, dėl pasaulinio sulėtėjimo ir politinio netikrumo ir toliau bus vertinga investicija.