Leidinio duomenimis, britų diplomatai per būsimus G7, G20, NATO ir ES viršūnių susitikimus dės pastangas, kad sustiprintų aljansą prieš Rusiją.

„Užsienio reikalų sekretorius Rusijos reakciją į incidentus Dumoje ir Solsberyje laiko lūžio tašku ir mano, kad tarptautinė parama padarys kur kas daugiau, - sakė vienas vyriausybės pareigūnas. – Sritys, kuriose Didžioji Britanija dės didžiausias pastangas, yra kova su Rusijos dezinformacija ir mechanizmų, kurie leistų sustiprinti atsakomybę už cheminių ginklų panaudojimą, paieškos“.

Kaip išsiaiškino „The Guardian“, Didžioji Britanija per būsimus viršūnių susitikimus yra pasiryžusi įgyvendinti plataus masto strategiją Rusijai sulaikyti. Šis planas numato apimti tokius klausimus kaip kibernetinis saugumas, NATO politika Rusijos grėsmės atžvilgiu ir sankcijų įvedimas rusų oligarchams.

Kovo 4 dieną Solsberio mieste buvęs Rusijos žvalgybos tarnybos pulkininkas Sergejus Skripalis ir jo duktė Julija buvo apnuodyti, britų teigimu, rusų gamybos nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Londonas dėl šio incidento apkaltino Maskvą. Rusija bet kokius kaltinimus kategoriškai atmetė.

Didžioji Britanija išsiuntė 23 rusų diplomatus ir pareiškė, kad prieš Maskvą imsis ir kitų priemonių. Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May itin pabrėžė, kad visos priemonės yra nukreiptos ne prieš Rusijos žmones, bet prieš dabartinę Rusijos valdžią. „Po perestroikos mes visuomet su viltimi žvelgėme į Rusiją, bet V. Putino veiksmai sugadino mūsų santykius“, - aiškino ji.

Vyriausybės sprendimu, Didžiosios Britanijos oficialūs asmenys nedalyvaus Pasaulio futbolo taurės čempionate, kuris šiais metais vyks Rusijoje.

Th. May taip pat paskelbė Londono sprendimą įšaldyti valstybines Rusijos lėšas, esančias Didžiosios Britanijos teritorijoje, jei vietos valdžia gaus įrodymų, kad jos naudojamos tam, jog būtų sukelta „grėsmė Didžiosios Britanijos piliečių ir gyventojų gyvybei bei nuosavybei“.

Be to, ji pabrėžė, kad Londonas tikrins privačius rusų lėktuvus ir įšaldys „abejotinas“ sąskaitas. „Mes sustiprinsime privačių reisų, muitinės, krovinių patikrinimus“, - tvirtino ministrė pirmininkė. Pasak Th. May, artimiausiu metu taip pat bus griežčiau tikrinamos Didžiosios Britanijos vizų išdavimo Rusijos piliečiams procedūros ir sienos kirtimai. Londonas taip pat ketina priimti savo paties „Magnickio sąrašą“.