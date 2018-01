Tačiau vėliau britų žvilgsniai nukrypo ir į kitas ES valstybes. Pavyzdžiui, anksčiau jų visiškai nedominusi Prancūzija per pastaruosius dvejus metus tapo vieta, dėl kurios verta prašyti pilietybės.

2015 metais, kai dar mažai kas tikėjosi, kad „Brexit“ taps realybe, Prancūzijos pilietybės panoro vos 386 britai JK piliečiai, o per ateinančius metus, kai įvyko referendumas, į kaimyninę šalį persikelti panoro jau 1363 britai.

Per praėjusius metus, kai ėmė aiškėti, kad „Brexit“ derybos komplikuojasi ir dėl to ateityje JK gali kilti nemažų problemų, svetimos pilietybės panoro dar daugiau britiško paso turėtojų: per 2017 metais jau 3173 britai paprašė Prancūzijos pilietybės.

Kitose šalyse pilietybės prašančių britų skaičius taip augo ne procentais, o kartais: Italijoje padaugėjo 8 kartus, Vokietijoje – 5, Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Olandijoje ir Austrijoje JK piliečiai pateikė 2-3 kartus daugiau prašymų gauti pilietybę nei tai darė iki „Brexit“ referendumo.

Tokios tendencijos aiškiai parodo, kad britai nenori prarasti ES teikiamų pranašumų, labiausiai juos domina galimybė laisvai keliauti bei dirbti bendrijos ribose.

JK piliečiai gali turėti dvigubas pilietybes.

