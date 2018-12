Ministrės pirmininkės Theresos May vyriausybė didina pasiruošimo „Brexit“ apsukas, siekdama išvengti pasitraukimo be jokios sutarties. Th. May ministrų kabinetas susitiks trečiadienį ir aptars pasiruošimo „Brexitui“ be sutarties planus tam atvejui, jei šalies parlamentas atmes premjerės siūlomą sutartį, kuriai jau pritarė Didžiosios Britanijos vyriausybė ir ES. Susitarimas susilaukė didelio parlamento narių nepasitenkinimo, o pati Th. May gruodį buvo priversta nukelti balsavimą dėl jo. Naujas balsavimas Bendruomenių Rūmuose yra numatytas sausio 14 d.

Tačiau ministrų kabineto pasiryžimas parodyti, kad vyriausybė yra pasiruošusi bet kam, subliuško, kai BBC parodė, kad perkėlos paslaugų konkursą laimėjo įmonė, neturinti jokių laivų.

Didžioji Britanija pasirašė tris komercines sutartis dėl krovinių pervežimo keltais per Lamanšo sąsiaurį, jei laivų judėjimas bus sustabdytas po „Brexito“, įvyksiančio kovo 29 d. Dvi iš trijų įmonių yra gerai žinomos Danijos ir Prancūzijos bendrovės.

Tačiau trečioji, „Seaborne Freight“, Londone registruota įmonė, tikisi pradėti teikti paslaugas tik kitąmet. Didžiosios Britanijos transporto departamentas negalėjo paaiškinti, kodėl „Seaborne Freight“ laimėjo 13,8 mln. svarų (15,4 mln. eurų) vertės konkursą.

„Sutartis buvo pasirašyta aiškiai žinant, kad „Seaborne Freight“ yra naujas laivybos paslaugų teikėjas, o reikalingi laivai bus įsigyti prieš pradedant teikti paslaugas. Kaip ir visuose konkursuose, mes atidžiai peržiūrėjome komercinę, techninę ir finansinę įmonės būklę“, - teigiama Transporto departamento pranešime.

Tuo tarpu Th. May kritikai iš opozicinės leiboristų partijos pajuto lengvą grobį: „Niekas negali taip gerai apibūdinti „Brexito“, kaip Transporto departamento konkurso jovalas. Smirda“, - apie laivybos konkurso skandalą kalbėjo leiboristas parlamento narys Neilas Coyle'as.

Pati „Seaborne Freight“ atsakė pradėsianti darbus laiku, o generalinis įmonės direktorius Benas Sharpas BBC tikino planuojantis krovinius pervežti pirma dviem keltais, o vėliau įsigyti dar du.