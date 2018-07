Ji negali paremti to, kokia kryptimi šiuo metu vyksta „Brexit“ derybos, rašė M. Caulfield savo atsistatydinimo laiške. Nors abu politikai nėra plačiai žinomi, jų atsistatydinimas vertinamas kaip aiškus signalas partijoje.

T. May nori išlaikyti glaudžius šalies santykius su ES ir dėl to savo Konservatorių partijoje sulaukia „Brexit“ griežto kurso šalininkų pasipriešinimo. Dėl to jau atsistatydino užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas, kuris buvo laikomas svarbiausiu „Brexit“ šalininku kabinete, bei „Brexit“ sekretorius Davidas Davisas.