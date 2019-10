JK ministras pirmininkas Borisas Johnsonas, bandydamas gelbėti naujas „skyrybų“ su bloku sąlygas, kurias pasiūlė prieš kitą savaitę įvyksiantį lemiamą ES viršūnių susitikimą Briuselyje, kalbėjosi su Vokietijos kanclere Angela Merkel.

Po šio pokalbio Dauningo gatvė žengė neįprastą žingsnį ir pateikė A. Merkel citatų, tuo išprovokuodama griežtą Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko tviterio žinutę.

Pasak Londono, A. Merkel pareikalavo performuluoti Didžiosios Britanijos poziciją dėl ilgai neišsprendžiamos Airijos sienos problemos ir sakė, kad dėl dabartinės britų pozicijos kompromisas „iš esmės neįmanomas“.

Pasak Dauningo gatvės pareigūno, A. Merkel B. Johnsoną perspėjo, jog pasiekti „Brexit“ susitarimą dabar yra „itin menkai tikėtina“. Pareigūnas pridūrė, kad „Brexit“ derybos priartėjo „prie žlugimo“.

Britanija daugiau kaip trejus metus bando rasti būdą įgyvendinti 2016 metų referendumo dėl išstojimo iš ES rezultatus.

Remdamasis britų nusivylimu visa šia saga, B. Johnsonas grasina bet kokia kaina išstoti iš bloko spalio 31 dieną – su išstojimo sutartimi ar be jos.

Berlyne A. Merkel biuras nurodė nekomentuosiantis „tokių konfidencialių diskusijų“.

B. Johnsono oficialus atstovas taip pat atsisakė komentuoti minimo telefoninio pokalbio turinį. Tačiau jis žurnalistams sakė, kad lyderiai „atvirai apsikeitė“ nuomonėmis. Diplomatine kalba tai reiškia nesutarimus.

Susierzinęs D. Tuskas apkaltino Britaniją žaidžiant „Europos ir JK ateitimi“ be aiškaus plano, ko ši šalis nori.

„Ant kortos pastatyta ne pergalė kažkokiame kvailame kaltės žaidime“, – pareiškė D. Tuskas „Twitter“ žinutėje, adresuotoje britų lyderiui.

„Ant kortos – Europos ir JK ateitis bei mūsų žmonių saugumas ir interesai. Nenorite susitarimo, nenorite [„Brexit“ termino] pratęsimo, nenorite atšaukimo, quo vadis?“ – pridūrė jis, pavartodamas lotynišką frazę, kuri reiškia „kur eini?“

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?