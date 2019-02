Britanija taps „trečiąja šalimi“, jei kovo 29 dieną be sutarties išstos iš Europos Sąjungos. Tokiu atveju 100–150 tūkst. Britanijoje gyvenančių Olandijos piliečių bus taikomas „kitoks mokesčių režimas“, sakoma vyriausybės pareiškime. Dėl šios priežasties Olandijos vyriausybė nustato pereinamąją schemą savo piliečiams ir įmonėms: iki metų pabaigos „mokesčiai bus tokie patys, tarsi Britanija dar nebūtų išstojusi iš ES“. „Daugeliui Olandijos piliečių ir kompanijų „Brexit“ be sutarties atneš daug nežinios“, – sakė olandų finansų ministro pavaduotojas Menno Snelas. „Todėl noriu suteikti žmonėms šį pereinamąjį periodą, kad jie galėtų pasirengti“, – sakė jis. Pažymėtina, kad "Brexit" be sutarties atveju Britanijoje gyvenantys, bet mokesčius Nyderlanduose mokantys piliečiai netektų teisės į mokesčių kreditus ir galimybės iš apmokestinamų pajamų išskaičiuoti kai kurias sumas, pavyzdžiui, hipotekos palūkanos. Susiję straipsniai: Po susitikimo su britų parlamentarais ES nuogąstauja dėl „Brexit“ susitarimo Airiai baiminasi po „Brexit“ grįžtančio smurto bangos: tai rizika, kurios negalime sau leisti Britanijoje gyvenantys olandai šiemet gali „išvengti skirtingų mokestinių procedūrų tais pačiais finansiniais metais“, nurodė Olandijos vyriausybė. Britanija yra viena didžiausių Nyderlandų prekybos partnerių tarp ES šalių. Pasak olandų pareigūnų, „Brexit“ be susitarimo būtų tikra katastrofa šioms dviems glaudžiai susijusioms ekonomikoms.

