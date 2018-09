Pateikiame svarbiausius punktus iš 53-jų iki šiol jau paskelbtų „techninių rekomendacijų“ apie galimą poveikį verslui ir piliečiams, jei derybos žlugs. Numatyta iki rugsėjo pabaigos paskelbti iš viso 84 tokius pranešimus. Vairuotojo pažymėjimas Vyriausybė įspėjo, kad Britanijoje išduotas vairuotojo pažymėjimas „gali nebegalioti vairuojant automobilį Europos Sąjungoje“, todėl turistams gali tekti įsigyti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, kad galėtų važiuoti Bendrijos keliais. Britams, gyvenantiems Europoje, „gali tekti iš naujo išlaikyti vairavimo egzaminą“, kad gautų ES vairuotojo teises. Tuo tarpu Britanijoje gyvenantys europiečiai galės važinėti su turimu vairuotojo pažymėjimu, kol baigsis jo galiojimas arba trejus metus nuo atvykimo į Britaniją, taip pat galės pasikeisti teises. Pasai Britai, kuriems kelionės dieną iki paso galiojimo pabaigos bus likę mažiau nei šeši mėnesiai, gali būti neįleisti į ES šalis, todėl prieš išvykimą jie turėtų jį pasikeisti, nurodo vyriausybė. Vykstant į kelionę su jaunesniais nei 16 metų amžiaus vaikais, iki jų pasų, išduodamų penkeriems metams, galiojimo pabaigos taip pat turėtų būti likę ne mažiau kaip pusė metų. Tarptinklinis ryšys ES taisyklės, ribojančios Bendrijos mobiliojo ryšio operatorių galimybes nustatyti Britanijos tinklams didesnius mokesčius už tarptinklinį ryšį, nebegalios. „Tai gali reikšti, kad tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklė vykstant į ES gali nebegalioti“, – nurodė vyriausybė. Anot jos, mokesčiai bus „komercinis klausimas mobiliojo ryšio operatoriams“. Vyriausybė taip pat įspėjo vartotojus Šiaurės Airijoje – su ES nare Airija besiribojančioje Britanijos provincijoje – atkreipti dėmesį, kad galimas „nepageidaujamas tarptinklinio ryšio įsijungimas“. Brangs atsiskaitymas kortelėmis Vyriausybė taip pat įspėja britus, kad gali pabrangti finansinės operacijos eurais ir sulėtėti mokėjimai, taip pat išaugti mokesčiai už atsiskaitymus kortelėmis tarp JK ir ES. ES draudimas nustatyti papildomą mokestį, neleidžiantis įmonėms apmokestinti vartotojų už tam tikrų mokėjimo būdų naudojimą, taip pat nustos galioti. Biurokratizmas Įmonės, prekiaujančios su ES, taip pat gali susidurti su naujomis išlaidomis. Bendrovės, „esant reikalui, turėtų imtis žingsnių peržiūrėti komercinių (sutarčių) sąlygas, kad būtų atspindėti bet kokie galimi muitų ir akcijų procedūrų pokyčiai, taip pat bet kokie nauji muitai, kurie gali būti taikomi JK ir ES (sutarčių) sąlygoms“, nurodo vyriausybė. Anot jos, „verslo įmonės turėtų nuspręsti, ar joms reikėtų įsigyti programinės įrangos ir/arba nusisamdyti muitinės tarpininką, ekspeditorių arba logistikos bendrovę, kad jie padėtų vykdyti šiuos naujus reikalavimus“. Ekologinė žemdirbystė Kaip nurodo vyriausybė, ekologinių maisto produktų eksportas į ES bus leidžiamas tik turint Briuselio pripažintos ir patvirtintos JK institucijos sertifikatą. Dėl pripažinimo bus galima kreiptis tik po to, kai Britanija pasitrauks iš ES, o patvirtinimas gali užtrukti iki devynių mėnesių. Nacionalinė ūkininkų sąjunga įspėjo, kad dėl to britų ūkininkai gali patirti didžiulės žalos ir gali kilti pavojus jų pragyvenimo šaltiniui. Vaistai Britanija pasitrauks iš Europos vaistų agentūros, tačiau toliau pripažins ES pagamintus vaistus, kurie buvo patikrinti atlikus gaminių partijos bandymą, taip pat ES sertifikatus, kad nereikėtų atlikinėti pakartotinių bandymų ir nesutriktų vaistų tiekimas. Kraujo bankai ir kraujo produktų gamintojai toliau laikysis ES reikalavimų, o ES įstatymai dėl organų ir audinių bus perkelti į Britanijos teisyną. „Brexit“ reikalų sekretorius Dominicas Raabas sakė, kad Britanija jau yra sukaupusi daugiau kaip 200 pavadinimų vaistų atsargas, kurių turėtų užtekti trims mėnesiams, ir, bendradarbiaudama su vaistų gamintojais, sieks sukaupti pakankamai vaistų dar šešių savaičių laikotarpiui, kad būtų išvengta bet kokių tiekimo sutrikimų. Spermos stygius? Vyriausybė įspėjo, kad gali užtrukti spermos importas poroms, siekiančioms susilaukti kūdikio dirbtinio apvaisinimo būdu. Pernai Britanija importavo apie 3 tūkst. spermos dozių, įsigytų iš komercinio spermos banko Danijoje. Spermos donorų Britanijoje smarkiai sumažėjo po to, kai 2005 metais įsigaliojo įstatymas, atėmęs iš jų teisę į anonimiškumą.











